強化反恐預警　台南地檢署成立應變小組檢警調廉全面聯防

▲台南地檢署成立防範恐怖攻擊應變小組，23日召開跨機關聯繫會議，強化情資蒐報與即時應變機制。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為防範恐怖攻擊及重大治安事件發生，台南地檢署依台灣高檢署檢察長張斗輝指示，於21日成立「防範恐怖攻擊應變小組」，全面強化預警、通報與即時應處機制，針對涉及網路、大眾運輸工具或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全案件，均由專責檢察官指揮偵辦，全力維護社會秩序與民眾安全。

台南地檢署指出，防範恐怖攻擊應變小組由檢察長鍾和憲擔任召集人，主任檢察官王聖豪擔任執行秘書，並配置6位專責檢察官，結合轄內檢警調廉及政風等相關單位共同參與，形成即時聯防、快速反應的跨機關合作網絡。

鍾和憲檢察長於23日親自在地檢署第一會議室主持防範恐怖攻擊應變小組聯繫會議，召集轄內檢警調廉及政風等成員與會，針對情資蒐報、風險評估及通報流程進行整合討論，確保一旦發現異常徵候，即可即時啟動應變及必要的強制作為，防止恐嚇行為、模仿效應或散布恐懼情形擴散。

台南地檢署強調，轄內如發生涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所的恐嚇、暴力行為，或散布虛假資訊危害公眾安全案件，相關單位應立即通報應變小組，並報請檢察官指揮偵辦，將秉持「從嚴、從速」原則處理，確保社會秩序不受威脅，遏止重大治安事件引發模仿效應，守護民眾安全與社會安定。