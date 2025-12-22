　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

模仿1219恐攻！新北2滋擾男均羈押　高檢署命各地檢署防恐應變

▲▼新北三峽一名呂姓男子手持雙刀闖入一處辦公室，遭警方強勢壓制。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲呂姓男子在新北市三峽區涉持雙刀鬧事，被移送新北地檢署聲押獲准。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者黃哲民／台北報導

男子張文在台北捷運等地犯下1219隨機攻擊事件後，全國警方提高戒備等級，防範出現模仿式騷擾行為，新北市隔天（20日）接連發生邱姓男子在蘆洲三民高中捷運站外高喊「我有槍」並襲警、呂姓男子在三峽持雙刀揮砍路邊車輛又恐嚇加油站人員狀況，新北地檢署訊後均聲押獲准，高檢署今（22日）也指示所屬地檢署成立專責窗口，掌握輿情及時應變。

27歲男子張文上周五（19日）發動孤狼式攻擊，下午先在北市中山區、中正區多處縱火，趁警消疲於灌救與追查之際，當晚5點多在北捷台北車站M7地下連通道投擲多枚汽油彈與煙霧彈，接著躲進旅館換裝，當晚6點多在北捷中山站外南京西路上，丟擲煙霧彈製造混亂，持刀衝進誠品南西店隨機砍殺路人。

▲▼北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝）

▲男子張文在北市鬧區犯下1219攻擊事件，最後墜樓身亡。（圖／記者陳以昇攝）

1219事件共造成4死11傷，包括當晚6點50分，從南西店6樓墜樓身亡的張文。台北市長蔣萬安當晚立刻指示北市警方提高警戒，行政院長卓榮泰下令警政署加強全國鐵公路、捷運與航空維安等級，總統賴清德在臉書PO文呼籲國人保持冷靜，若發現異常人事物，請迅速通報警方。

民眾擔心出現模仿效應，隔天（20日）上午，邱姓男子在新北市蘆洲區三民高中捷運站外，高喊「我有槍」，並攻擊到場警員，被當場逮捕送辦，新北檢訊後以邱男涉犯恐嚇公眾、妨害公務與傷害等罪嫌，有反覆實施之虞聲請羈押，新北院開庭後裁准。

同日（20日）下午2點多，呂姓男子在新北市三峽區雙手各持1把菜刀，隨機揮砍路邊車輛，並闖入加油站辦公室恐嚇現場人員、又潑灑易燃液體，也馬上被警方壓制送辦，新北檢訊後以呂男涉犯縱火未遂、恐嚇公眾與恐嚇危害安全等罪嫌，並有逃亡與反覆實施之虞聲押，新北院同樣裁准。

▲邱男情緒不穩、言詞激烈，甚至作勢攻擊警方，遭警方壓制在地依法偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲邱姓男子在新北市蘆洲區三民高中捷運站外高喊「我有槍」並襲警，被移送新北地檢署訊後聲押獲准。（圖／記者陸運陞翻攝）

此外，1219事件當晚，高雄1名在學的電機系陳姓男大生，上網PO文「張文是我兄弟，我們是一個組織」、「下一個地點，高雄車站」等語，高雄檢警20日逮人，發現陳男只是轉貼者，訊後交保5萬元，據悉，原PO的IP位址在越南，仍待追查。

1名任職中部科學園區作業員的張男，20日也上網自稱張文同夥、宣稱原本規劃在北捷板南線發動大規模殺戮，台中檢警21日查獲張男，他辯稱好玩惡作劇，訊後仍被依涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌，有勾串、逃亡與反覆實施之虞聲押禁見獲准。

因應民眾不安情緒，高檢署檢察長張斗輝今再度指示，全國各地方檢察署對於涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，應統一由「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官指揮偵辦，並於案件發生時即時啟動應變與強制作為，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

為強化檢警合作與資訊暢通，司法警察機關如接獲相關報案或偵辦線索，應與各地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」窗口保持密切聯繫及報請檢察官指揮偵辦，以確保應變小組得即時掌握情資並統籌應處。同時，各地方檢察署亦應指定專責窗口與司法警察機關保持即時聯繫，確保偵查指揮、應變處理與輿情穩定等順暢進行。

張斗輝重申，對於任何以恐嚇、暴力或散布虛假資訊危害公共安全之行為，檢察機關將秉持「依法從嚴、從速」原則偵辦，並持續與警、調等司法警察機關密切合作，確保社會秩序與民眾安全不受威脅。

新北檢今已依高檢署指示，由檢察長指派重大刑案專組及機動專組主任檢察官及檢察官，成立防範恐怖攻擊應變小組，與轄區內各司法警察機關保持聯繫及建立窗口，即時接收案件情資，充分掌握偵辦時效。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美麗新宏匯影城「無預警宣布停業」　大票人震驚：才開5年
悍將抗議25人保護名單外流　林威助認為恐影響球隊與球員信賴
「鄭捷、張文都是我的人」　高雄男放話炸小港機場慘了
DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」
發文「下一個張文」列39處恐攻點　32歲男被逮：寫好玩的

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東男凌晨撞路邊車側翻　酒測值0.59慘了

台東騎士閃避轎車失控　人車衝進路口素食店2傷

北捷砍人陰影籠罩！高雄跨年維安升級　陳其邁下令29日實兵演練

333旅逃兵搞詐騙一審僅判3月　檢上訴：恐損軍紀與司法威信

光電弊案一審遭判4年10月　雲林縣議長喊冤：問心無愧將上訴

模仿1219恐攻！新北2滋擾男均羈押　高檢署命各地檢署防恐應變

高雄男嗆「鄭捷、張文都是我的人」 放話炸小港機場下場慘

桃園男貼文「下一個張文」列39處恐攻點　警拘提建請羈押

毒鴛鴦躲旅舍看北捷恐攻！警破門爬窗想逃　2人背「8條通緝」

彰化芳苑火葬場環評通過　自救會怒轟縣府蠻橫：抗爭到底

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

小貓看媽媽吃麻糬表情超凝重　低頭一聞誤認便便秒逃跑

台東男凌晨撞路邊車側翻　酒測值0.59慘了

台東騎士閃避轎車失控　人車衝進路口素食店2傷

北捷砍人陰影籠罩！高雄跨年維安升級　陳其邁下令29日實兵演練

333旅逃兵搞詐騙一審僅判3月　檢上訴：恐損軍紀與司法威信

光電弊案一審遭判4年10月　雲林縣議長喊冤：問心無愧將上訴

模仿1219恐攻！新北2滋擾男均羈押　高檢署命各地檢署防恐應變

高雄男嗆「鄭捷、張文都是我的人」 放話炸小港機場下場慘

桃園男貼文「下一個張文」列39處恐攻點　警拘提建請羈押

毒鴛鴦躲旅舍看北捷恐攻！警破門爬窗想逃　2人背「8條通緝」

彰化芳苑火葬場環評通過　自救會怒轟縣府蠻橫：抗爭到底

台東男凌晨撞路邊車側翻　酒測值0.59慘了

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

中職修正兩項規章！釘鞋顏色解禁　二軍停賽改判9比0確保客隊權益

下班途中遭砍「2條件」可領職災給付　勞保局：須5年內主動申請

台東警強化校園巡守勤務　全力守護學童安全

COMEBUY「蘋果冰茶」超商上架　限時特價2瓶59元

回應歐盟乳製品反補貼案初裁　陸商務部：願與歐方妥善處理貿易摩擦

東森購物新服務上線！推現金券跨平台點數兌換　首波攜手icash Pay

卑南溪水覆蓋修復達八成　台東縣府攜手八河分署守護好空氣

台東建構卑南族民族教育資料庫暨多元教材　教育處辦成果展

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

社會熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

九州洗錢438億開庭　百億賭王等破百人到場

宮鬥被開除！　TVBS前主播爆忤逆老母爭家產

快訊／「男拿開山刀」凌晨晃士林夜市　落網曝原因

張文戶頭餘額不到百元　名下資產僅1輛10年老機車

余男見義勇為亡　桃園市政府將申請入祀忠烈祠

張文起底！曾在台中當保全「態度差被投訴」

快訊／男持刀現身士林夜市！警搜尋中

更多熱門

相關新聞

稱張文成績一定很好！他點出解決問題根本關鍵

稱張文成績一定很好！他點出解決問題根本關鍵

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀4死11傷。事後張文的過往經歷、照片等都被挖出，民進黨前議員王浩宇就發文表示，永平餐飲考上虎科資工，「成績一定是很好啦！」雖然他不支持廢死，但他很想知道這個孩子怎麼突然變成這樣？然後如何避免類似事件再發生，才是解決問題的根本。

篩檢孤狼是防止悲劇重演之重要課題

篩檢孤狼是防止悲劇重演之重要課題

男拍抖音模仿張文！　店家急道歉

男拍抖音模仿張文！　店家急道歉

大量出血怎麼處理？醫曝「急救3原則」

大量出血怎麼處理？醫曝「急救3原則」

網友喊中國地鐵安檢　石明謹：這次不在站內

網友喊中國地鐵安檢　石明謹：這次不在站內

關鍵字：

1219孤狼攻擊恐怖攻擊高檢署應變小組

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

福原愛本來沒想再嫁！

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面