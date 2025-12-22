模仿1219恐攻！新北2滋擾男均羈押　高檢署命各地檢署防恐應變

▲呂姓男子在新北市三峽區涉持雙刀鬧事，被移送新北地檢署聲押獲准。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者黃哲民／台北報導

男子張文在台北捷運等地犯下1219隨機攻擊事件後，全國警方提高戒備等級，防範出現模仿式騷擾行為，新北市隔天（20日）接連發生邱姓男子在蘆洲三民高中捷運站外高喊「我有槍」並襲警、呂姓男子在三峽持雙刀揮砍路邊車輛又恐嚇加油站人員狀況，新北地檢署訊後均聲押獲准，高檢署今（22日）也指示所屬地檢署成立專責窗口，掌握輿情及時應變。

27歲男子張文上周五（19日）發動孤狼式攻擊，下午先在北市中山區、中正區多處縱火，趁警消疲於灌救與追查之際，當晚5點多在北捷台北車站M7地下連通道投擲多枚汽油彈與煙霧彈，接著躲進旅館換裝，當晚6點多在北捷中山站外南京西路上，丟擲煙霧彈製造混亂，持刀衝進誠品南西店隨機砍殺路人。

▲男子張文在北市鬧區犯下1219攻擊事件，最後墜樓身亡。（圖／記者陳以昇攝）

1219事件共造成4死11傷，包括當晚6點50分，從南西店6樓墜樓身亡的張文。台北市長蔣萬安當晚立刻指示北市警方提高警戒，行政院長卓榮泰下令警政署加強全國鐵公路、捷運與航空維安等級，總統賴清德在臉書PO文呼籲國人保持冷靜，若發現異常人事物，請迅速通報警方。

民眾擔心出現模仿效應，隔天（20日）上午，邱姓男子在新北市蘆洲區三民高中捷運站外，高喊「我有槍」，並攻擊到場警員，被當場逮捕送辦，新北檢訊後以邱男涉犯恐嚇公眾、妨害公務與傷害等罪嫌，有反覆實施之虞聲請羈押，新北院開庭後裁准。

同日（20日）下午2點多，呂姓男子在新北市三峽區雙手各持1把菜刀，隨機揮砍路邊車輛，並闖入加油站辦公室恐嚇現場人員、又潑灑易燃液體，也馬上被警方壓制送辦，新北檢訊後以呂男涉犯縱火未遂、恐嚇公眾與恐嚇危害安全等罪嫌，並有逃亡與反覆實施之虞聲押，新北院同樣裁准。

▲邱姓男子在新北市蘆洲區三民高中捷運站外高喊「我有槍」並襲警，被移送新北地檢署訊後聲押獲准。（圖／記者陸運陞翻攝）

此外，1219事件當晚，高雄1名在學的電機系陳姓男大生，上網PO文「張文是我兄弟，我們是一個組織」、「下一個地點，高雄車站」等語，高雄檢警20日逮人，發現陳男只是轉貼者，訊後交保5萬元，據悉，原PO的IP位址在越南，仍待追查。

1名任職中部科學園區作業員的張男，20日也上網自稱張文同夥、宣稱原本規劃在北捷板南線發動大規模殺戮，台中檢警21日查獲張男，他辯稱好玩惡作劇，訊後仍被依涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌，有勾串、逃亡與反覆實施之虞聲押禁見獲准。

因應民眾不安情緒，高檢署檢察長張斗輝今再度指示，全國各地方檢察署對於涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，應統一由「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官指揮偵辦，並於案件發生時即時啟動應變與強制作為，以遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形的擴散。

為強化檢警合作與資訊暢通，司法警察機關如接獲相關報案或偵辦線索，應與各地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」窗口保持密切聯繫及報請檢察官指揮偵辦，以確保應變小組得即時掌握情資並統籌應處。同時，各地方檢察署亦應指定專責窗口與司法警察機關保持即時聯繫，確保偵查指揮、應變處理與輿情穩定等順暢進行。

張斗輝重申，對於任何以恐嚇、暴力或散布虛假資訊危害公共安全之行為，檢察機關將秉持「依法從嚴、從速」原則偵辦，並持續與警、調等司法警察機關密切合作，確保社會秩序與民眾安全不受威脅。

新北檢今已依高檢署指示，由檢察長指派重大刑案專組及機動專組主任檢察官及檢察官，成立防範恐怖攻擊應變小組，與轄區內各司法警察機關保持聯繫及建立窗口，即時接收案件情資，充分掌握偵辦時效。