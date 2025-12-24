　
社會 社會焦點 保障人權

選擇前進基地？張文同步訂2家商旅　成功1家原因曝

▲犯下北捷隨機殺人事件的27歲兇嫌張文。（圖／民眾提供、記者陳以昇攝）

▲張文同步下訂兩家旅館，因存款不足無法刷卡，事後選擇訂千慧旅館當作前進基地。（圖／民眾提供、記者陳以昇攝）

記者邱中岳／台北報導

桃園一名27歲張文在台北火車站、誠品南西犯下丟擲煙霧彈、殺害3人的隨機攻擊事件，警方查出張文在13日有預定「前進基地」千慧旅館，據悉，張文有準備「第二基地」，就在北市大同區一處商旅，且入住日期就在聖誕節，警方表示，兩間商旅是同時間下訂，但是均因存款不足無法刷卡付款，最後張文才拿著現金到千慧旅館訂房。

張文，27歲，2025年1月北上到北市中正區公園路20巷承租分租套房，本月19日陸續在中山區3個地點縱火，後續又到北車、誠品南西等人潮眾多地點，犯下隨機殺人案，導致3死11傷，隨後從誠品南西頂樓墜落身亡。

警方查出，張文母親在2023年間匯款45萬元至張文的戶頭，2024年間，母親定期每3個月匯款3、4萬不等的費用資助張文，也在2024年12月30至2025年1月2日，連續四天共計匯款10萬元至張文郵局帳戶裡。

專案小組追查，張文在13日同步透過兩款不同的訂房網站，搜尋位於南西商圈附近的旅店，找到其中兩家，其中一家是下訂12月25日至27日，也就是聖誕節當天，另外一家就是「前進基地」千慧商旅，但是均因存款不足無法刷卡付錢。

最後張文才在13日跑到超商存款後，又提領5700元，跑到千慧商旅支付旅館費用，也放棄在聖誕節預定的另一家旅店，所選日期都是週五或者假期，讓人懷疑張文就是想挑人潮眾多之際下手。

12/21 全台詐欺最新數據

余家昶英勇殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

北市士林區34歲林姓男子，涉嫌於網路平台張貼多則涉及隨機殺人及鼓吹暴力言論，檢警拘提到案並聲請羈押。士林地方法院漏夜開庭後，裁定不予羈押，改採責付方式，將林男交由其母親擔任擔保人看管並限制住居。林男步出法院時，面對媒體鏡頭僅關心「自己的臉是否會被拍到」，其母也隨即向記者請求避免拍攝正臉。

