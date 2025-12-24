防跨年恐攻！北市26日舉行高強度演練　劉世芳：全力協助

▲內政部長劉世芳。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

北捷、中山商圈1219隨機攻擊案釀4死11傷後，台北市政府為因應即將舉行的跨年晚會，將於26日在捷運市府站以及市府轉運站比照跨年，舉行大規模高強度模擬演練。對此，內政部長劉世芳今（24日）表示，如果縣市地方警局，包括警力支援或其他民力支援上需要警政署協助的話，「我們會全力來協助」，目前有申請的縣市就是台北市跟高雄市。

立法院內政委員會今（24日）繼續審查「住宅法」修正草案等43案。針對新版「台灣全民安全指引」（俗稱小橘書）內容與預算，內政部長劉世芳會前受訪表示，115年總預算還在立法院，她不敢確定明年立法院是否會讓內政部再印小橘書，「不過我們會來極力爭取」。

劉世芳指出，截至目前，小橘書共約發放680萬本，發放比例約86%，非常高，「尤其是16個縣市，我們透過包括宮廟這種人潮聚集較多的地方來宣導，那宣導的效果都非常的好」，加上這次北車事件，都會地區詢問度高。

劉世芳說，現在會先著手，把大家比較擔心的暴力襲擊、大規模恐攻案件等，會按照國土署國土安全處的律定放到裡面去，會先放在官方網站，如果預算足夠，就會編列成下一次更新版本使用。

針對有民眾跑到北捷現場撕毀小橘書，劉世芳表示，這就是小橘書裡面所說的，當危機來臨時，有準備更安全，「我們大家都希望大家有準備」。

至於北市府26日的演習，劉世芳說，尊重北市警方的預定，全台灣22縣市到農曆過年前共有137場大型活動，如果縣市地方警局，包括警力支援或其他民力支援上需要警政署協助的話，「我們會全力來協助」，目前有申請的縣市就是台北市跟高雄市。

關於北捷擬導入AI辨識「即時通報」系統，劉世芳則說，尊重。