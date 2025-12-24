　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／北市男嗆隨機殺人能「教訓社會」　士院不收：媽媽帶回家看管

▲▼ 林男恐嚇 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市林姓男子貼文挺隨機殺人引恐慌慘遭聲押，法院裁定責付。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區34歲林姓男子，涉嫌於網路平台張貼多則涉及隨機殺人及鼓吹暴力言論，檢警拘提到案並聲請羈押。士林地方法院漏夜開庭後，裁定不予羈押，改採責付方式，將林男交由其母親擔任擔保人看管並限制住居。林男步出法院時，面對媒體鏡頭僅關心「自己的臉是否會被拍到」，其母也隨即向記者請求避免拍攝正臉。

辦理手續期間，林男母親在法警室外等候，神情顯得相當不安，不時張望，臉上難掩憂心。母子步出法院時，林男面對媒體鏡頭低聲詢問「我的臉會露出嗎？」林母也隨即向記者請求避免拍攝正臉，隨後親自駕車載走林男離開法院。

本案源於近日發生重大無差別攻擊事件後，網路上陸續出現模仿、恐嚇及鼓吹暴力的言論，引發社會不安。法務部調查局為防範模仿效應擴散，迅速啟動「1219反恐專案」，全面清查涉及隨機殺人及危害公共安全的網路訊息。

台北市調查處循線查出，家住士林區的林姓男子，涉嫌於網路平台張貼「隨機殺人危害幾乎可以忽略不計」、「張文為什麼不等跨年開車撞人」、「會不會社會被隨機殺人教訓之後會越來越好」、「鄭捷當年如果也有槍枝可以拿來殺人就好了」、「該提倡殺人正義」等言論，甚至疑似出現隨機殺人預告內容，已涉及恐嚇公眾與煽惑暴力。

士檢指出，本案由新成立的「防範恐怖攻擊應變小組」薛人允檢察官指揮，會同法務部調查局台北市調查處及士林分局，於22日晚間執行搜索並拘提林男到案，同時查扣其手機進行數位鑑識，以釐清是否仍有其他相關言論或潛在危害。

▲▼ 。（圖／AI製）

▲1219後造成模仿效應。（圖／AI製）

檢察官訊問後，認林男涉犯刑法第151條恐嚇公眾、第153條煽惑他人犯罪及第305條恐嚇等罪嫌，且有反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押。不過，法院審酌後認為尚無羈押必要，裁定不予羈押，改以責付方式替代羈押。

據了解，林男家境優渥，平時在家工作，生活型態偏向宅居，並無明顯經濟壓力，卻在網路上發表涉及隨機殺人及恐嚇公眾的言論，遭檢警依法查辦。

士檢說明，依台灣高等檢察署指示，已於22日正式成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由主任檢察官劉東昀擔任召集人與聯繫窗口，並完成與轄內各司法警察機關的橫向聯繫。未來若接獲涉及恐嚇公眾、煽惑犯罪或疑似預告攻擊的線索，將即時由檢察官指揮偵辦，以同步維持治安與社會穩定。

調查局也嚴正呼籲，民眾切勿任意散布或轉傳涉及恐嚇、暴力及危害公共安全的訊息，相關言論不僅可能造成社會恐慌，也恐觸犯刑責，檢警將持續依法嚴查。

1219北捷隨機殺人案震驚社會後，短時間內全台各地接連出現多起網路恐嚇與模仿放話案件。據統計，相關案件至少已有7起，涉及不同縣市、不同身分的涉案人，多透過社群平台發表涉及隨機殺人、預告攻擊地點或鼓吹暴力的言論，引發社會不安。

檢警陸續介入偵辦後，目前已有2人經法院裁定羈押，包括高雄揚言炸毀小港機場的蘇姓男子，以及在網路發表開槍恐嚇言論的台中黃姓女警；另有士林林姓男子雖遭檢方聲請羈押，法院裁定不予羈押、改責付看管，另有1人交保候傳。

12/21 全台詐欺最新數據

ET快訊
余家昶英勇殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

獨／北市男嗆隨機殺人能「教訓社會」　士院不收：媽媽帶回家看管

選擇前進基地？張文同步訂2家商旅　成功1家原因曝

雙手沾血救騎士！日記者急尋「一起止血的那名男子」

心疼陳佩琪在家跪著擦地板　柯文哲哭說家裡沒傭人：我很節儉

快訊／新北公寓瓦斯外洩！熱水器點火引爆　越籍男洗澡燒燙傷送醫

台中晚間死亡車禍！女騎士碰撞聯結車「血流滿地」　傷重搶救不治

張文當保全魔性顯露？「沒分到龍眼」嗆同事被告恐嚇離職

KP SHOW票房也算政治獻金　柯文哲諷檢敢同樣標準查辦賴清德？

快訊／台中女警收押！留言當張文模仿犯號召者...還要槍殺盧秀燕

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟最新貼文遭灌爆：自以為清高正義

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

英雄余家昶遭張文刺殺！母悲曝「遇事衝第一」曾告誡：你這樣很傻

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

東森國際副總鄭應娜以50年資歷退休　光明海運新總座謝承宏來自信友

隨機殺人恐嚇張文

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

