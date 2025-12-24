川普搭「艾普斯坦私人專機」紀錄曝光　檢方：次數超出外界認知

▲2000年川普、梅蘭妮亞、淫魔富商艾普斯坦與其前女友、名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

美國司法部最新釋出的文件顯示，美國總統川普（Donald Trump）在1993年至1996年間，曾至少8次被列為已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）私人飛機的乘客，次數比外界過去掌握的情況還要多。不過，司法部也強調，相關紀錄本身並不代表川普涉及任何不法行為。

助理檢察官電郵曝光 提及8次航班紀錄

根據司法部公布的一封電子郵件，一名美國助理檢察官於2020年1月7日指出，「川普搭乘艾普斯坦私人飛機的次數，遠比先前被報導或原本掌握的還要多。」

▲艾普斯坦留下的照片中，川普坐在一名女性旁邊，地點疑似是在飛機上。（圖／路透）



這封電郵屬於一串以「RE：艾普斯坦航班紀錄」（RE: Epstein flight records）為主旨的往來信件，寄件人與收件人姓名均遭遮蔽，但信件下方顯示，寄件者為紐約南區聯邦檢察署（Southern District of New York）的助理美國檢察官。

同機乘客名單曝光 包含家人與麥斯威爾

電郵內容指出，川普在1993年至1996年間至少出現在8趟航班的乘客名單上，其中至少4趟航班中，艾普斯坦的關係人麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）也在場。

信中並提到，川普曾在不同時間與前妻瑪拉・梅普斯（Marla Maples）、女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）以及兒子艾瑞克（Eric Trump）一同搭機。

電郵還指出，1993年的其中一趟航班上，乘客名單僅列有川普與艾普斯坦兩人；另一趟航班則只有艾普斯坦、川普，以及一名當時年僅20歲的乘客，相關身分細節已遭塗黑。此外，另有兩趟航班的女性乘客，被形容為可能成為麥斯威爾案件的潛在證人。

▲川普與6名配戴夏威夷花環的女性站在一起。（圖／路透）

司法部強調指控不實 川普否認曾搭機

司法部表示，這次釋出的部分檔案中，包含針對川普的「不實且聳動指控」，並指出這些說法是在2020年美國總統大選前夕提交給聯邦調查局（FBI）。司法部強調，這些指控毫無根據，若真有可信性，早已被用來對付川普。

川普本人也一再否認相關指控，並曾在2024年表示，「我從來沒有搭過艾普斯坦的飛機。」

司法部同時指出，儘管文件內容引發關注，仍基於法律與透明原則，在符合法律規定並保護受害者的前提下，將相關資料對外公開。

艾普斯坦檔案持續解密 司法部仍遭質疑

此次公布的文件總頁數超過3萬頁，屬於司法部依法必須全面公開的「艾普斯坦檔案」（Epstein files）之一。司法部承認，未能在國會設定的期限內，完成所有相關資料的公開，包括照片、影片與調查內容，因而遭到倖存者與跨黨派國會議員批評。

副司法部長布蘭奇（Todd Blanche）表示，仍有大量文件將在未來幾週陸續公布，並強調在公開資料的同時，必須確保每一位受害者都能獲得妥善保護。

艾普斯坦於2019年在紐約監獄中死亡，當時正等待因性販運指控而開庭審理；而其關係人麥斯威爾則已於2022年被判處20年徒刑，罪名包括串謀誘使未成年人進行非法性行為與未成年性販運。