國際

難預測！美企打折變現「瘋賣關稅退款權」　以免敗訴虧更大

▲▼美股,道瓊,美股下跌,美股大跌,華爾街。（圖／路透）

▲華爾街興起販售關稅退款權的交易。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

川普關稅案懸而未決，美國企業紛紛選擇「提前變現」，也就是將「關稅退款權」賣給對沖基金，換取即時現金流，降低可能的敗訴風險，已在華爾街興起新型態金融交易。

《德國之聲》報導，這項交易機制類似法律和解金變現，由投資者承擔最高法院的裁決風險。律師事務所Orrick指出，關稅4月實施以來，此類交易需求快速成長，一旦最高法院判定關稅違憲，潛在收益率將非常驚人。

根據協議，企業可從投資者手中獲得一筆即時現金預付款，該資金僅占潛在退款額度的一小部分。若最高法院推翻關稅並要求政府退稅，企業將保留預付款，但剩餘退款全歸投資者。若關稅被判合法，企業仍可保留已到手的預付款，投資者則須承擔血本無歸的風險。

▲▼ 川普關稅。（圖／路透）

▲川普關稅的不確定性衝擊市場。（圖／路透）

舉例而言，喬治亞州玩具製造商Kids2高達95%產品都是中國製造，以「23美分換1美元」價格出售對等關稅退款權，但由於市場普遍預期芬太尼關稅較難被推翻，僅以「9美分換1美元」的極低折扣賣出。儘管該公司向海關支付的關稅總額已達1500萬美元，但如今透過這種交易機制，已拿到200萬美元的即時現金。

Kids2財務長明特曼（Mark Mintman）表示，他綜合樂透預測市場及法律意見評估，公司最終能夠拿回關稅退款的機率僅為5成左右，因此現階段變現是一種明智的風險對沖。

不過，並非所有企業都願意打折變現。吸塵器製造商Bissell執行長比塞爾（Mark Bissell）就拒絕類似提議，因為他認為即使最高法院裁定關稅非法，白宮仍會推出替代方案繼續徵稅，因此對這種「對賭協議」的實際價值存疑。

12/22 全台詐欺最新數據

關稅華爾街風險對沖川普貿易協議

