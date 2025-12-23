人生也可能打掉重練　雲林監獄以桌遊引導自由思考

▲雲林監獄攜手獅子會推反毒復歸。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林監獄昨（22）日攜手國際獅子會300E-1區，舉辦「桌住內心自我．遊出自由人生」反毒宣導活動，在監內國樂班悠揚樂聲中揭開序幕。國際獅子會總監黃裕洲、主席傅有銅致詞分享獅子會長期投入反毒宣導與公益服務的初衷，盼以實際行動為收容人注入正向力量，也讓他們感受到社會仍持續給予關懷與支持。

活動同時見證雲林監獄今年首度與台大醫院雲林分院合作推動「整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫」的成果，現場頒發結業證書，肯定參與收容人在治療歷程中的努力與堅持。國際獅子會另準備象徵「洗心革面」的小禮物，期許收容人在重新出發的道路上，能懷抱信念、穩步前行，並捐贈多項教化媒材，為未來矯治與復歸工作增添助力。

▲收容人透過策略桌遊《Tiki Topple》，體驗選擇與結果的連動關係，反思人生方向。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動中的高潮，則是以策略桌遊《Tiki Topple》為核心設計反毒主題體驗。透過基礎版遊戲，引導收容人親身感受「選擇」與「結果」之間的連動關係，進而延伸思考「什麼樣的生活方式，才能避免再次回到監所」。隨後進入進階版遊戲，過程中即使朝目標前進，仍可能遭遇阻礙、順位被打亂，甚至必須重新開始，象徵人生歷程中即便付出努力，仍難免面對挫折與考驗。

進入尾聲，獅子會獅友加入小組討論，分享自身生命經驗，陪伴收容人一同思考，當人生被迫「打掉重練」時，該如何重新站起來。透過遊戲與現實生活的連結，引導收容人理解，自由不僅是離開監所的那一刻，更是一種在困境中仍能做出正確選擇、為自己人生負責的能力。

雲林監獄典獄長戴明瑋表示，感謝國際獅子會及台大醫院雲林分院的支持，讓反毒與復歸不再只是矯正體系單方面的努力，而是結合醫療與民間力量的長期陪伴。未來也將持續整合多元社會資源，協助收容人逐步復歸社會，重新啟動屬於自己的人生。

▲雲林監獄與台大醫院雲林分院肯定收容人努力。（圖／記者游瓊華翻攝）