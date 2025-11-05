　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

八德外役監推「綠色療癒力」課程　盼調養高齡受刑人身心

▲法務部矯正署八德外役監獄結合台灣園藝輔助治療協會專業師資推動「綠色療癒力」課程。（圖／法務部矯正署八德外役監獄提供）

▲法務部矯正署八德外役監獄結合台灣園藝輔助治療協會專業師資推動「綠色療癒力」課程。（圖／法務部矯正署八德外役監獄提供，下同）

記者郭運興／台北報導

法務部矯正署八德外役監獄今（5日）表示，矯正體系亦面臨高齡受刑人增加挑戰，本監洞察此趨勢，自114年10月起結合台灣園藝輔助治療協會專業師資推動「綠色療癒力」課程，以園藝輔助治療理念，引導受刑人透過自然互動與創作，舒緩情緒、重建生活意義，未來將持續發展課程，回應高齡受刑人之特殊需求，協助其在有限空間中保有成長與被理解的溫暖，並開啟身心復原與自我重建歷程。

八德外役監指出，台灣即將邁入超高齡社會。依內政部戶政司統計，至2025年底，65歲以上人口將突破總人口的20%，人口結構變化勢必牽動社會政策與制度調整。

八德外役監表示，矯正體系亦面臨高齡受刑人增加的挑戰，本監洞察此趨勢，關注高齡受刑人身心健康與復歸課題，自114年10月起結合台灣園藝輔助治療協會專業師資推動「綠色療癒力」課程，以園藝輔助治療理念，引導受刑人透過自然互動與創作，舒緩情緒、重建生活意義。

八德外役監指出，課程為期八週，每週一次，每次兩小時，由高齡受刑人參與為主。內容涵蓋植物拓印、火龍果種子栽植、乾燥花彩繪、松果藝術及花果茶體驗等活動，結合自然素材與創意手作。園藝輔助治療著重於觀察與照料植物歷程，培養專注與耐心，協助受刑人釋放壓力並穩定情緒。學員在花草香氣與創作體驗中，逐步培養正向情緒與人際互動能力。

八德外役監提到，參與學員回饋，「沒想到一顆普通的松果，也能變成充滿美感的作品，讓我重新看到生活中的美好」，另有學員表示「在課程中，我學會放慢腳步、觀察植物變化，心情變得更平靜」，園藝治療師觀察指出，此類活動對高齡受刑人特別有效，能降低焦慮與孤立感，並促進自我效能與社會互動。透過植物照護與創作歷程，學員展現出穩定、柔和且具耐性的心理。

八德外役監強調，課程由該監教化團隊結合台灣園藝輔助治療協會師資共同推動，展現教化與專業輔導並重取向。未來將持續發展藝術療癒多元輔助治療課程，回應高齡受刑人之特殊需求，協助其在有限空間中保有成長與被理解的溫暖，並在綠意陪伴下開啟身心復原與自我重建歷程。

▲▼法務部矯正署八德外役監獄結合台灣園藝輔助治療協會專業師資推動「綠色療癒力」課程。（圖／法務部矯正署八德外役監獄提供）

▲▼法務部矯正署八德外役監獄結合台灣園藝輔助治療協會專業師資推動「綠色療癒力」課程。（圖／法務部矯正署八德外役監獄提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黃沐妍宣布結婚！　公開帥老公正面照
快訊／黃明志延扣變6天！　關鍵原因曝
快訊／台鐵東澳站「工人觸2萬5千伏特高壓電」！　送醫搶救
《大賣空》本尊放空！輝達受挫　軟體公司高層怒「簡直瘋了」
粿粿養家、扛房貸「范姜討1600萬太狠？」　律師曝真相
家長「幫孩子登記領1萬失敗」錯愕！　1規定曝光
黃明志搜出「愛他死」　醫揭常混K他命、冰毒：一粒也能奪命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

八德外役監推「綠色療癒力」課程　盼調養高齡受刑人身心

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

八德外役監推「綠色療癒力」課程　盼調養高齡受刑人身心

桃園男摸走路邊行李箱半小時被逮　同車友人是通緝犯也栽了

眼皮手術做完不自然？陳建宗揭「麻醉狀態」很關鍵

威廉森又傷了！6連敗鵜鶘靠「神偷」致勝三分　本季終於開胡

新壽預計上午確定解約金　吳東亮：與北市溝通順利

藍提停砍年金！主張調降退休所得替代率　銓敘部：會讓水庫更早沒了

基隆增設4處鄰里停車場動土　謝國樑力推提升交通環境

快訊／《全明星》黃沐妍宣布結婚！曬帥老公正面照：要永遠走下去

超甜美照搶先看！「啦啦隊女神」李珠珢首本寫真正式發行

何博文喊「民進黨政府普發1萬」　網友洗版轟：當初不是說拒領？

7飯店線上旅展！萬元住2晚贈萬元折扣券、住總統套房免加價包早餐

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

法律熱門新聞

八德外役監推「綠色療癒力」課程　盼調養高齡受刑人身心

更保八十慶祝大會　明日登場

吳至格／小律師的膽識

更保台東分會更生人復歸社會案例

吳至格／拼命又要拼酒的小律師

吳至格／小律師的前途與專業

北監舉辦「詐欺法治教育講座」　盼收容人自省自新積極復歸社會

后豐大橋案再審無罪　又撤銷發回

更保台中分會中秋送暖活動

吳至格／小律師敗家指南之健康篇

台中女檢嗆拘提幼兒　遭送議處

吳至格／律師的莫非定律

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

林志潔／法官連三錯　性平長路漫漫

更多熱門

相關新聞

鬼滅之刃公仔被拍賣　無照駕駛慣犯慘了

鬼滅之刃公仔被拍賣　無照駕駛慣犯慘了

法務部行政執行署嘉義分署將於11月11日（雙11）上午10時，在嘉義分署一樓大廳公開變賣一名無照駕駛慣犯的玩偶與公仔收藏，展現對危害道路安全行為「強力執行、絕不寬貸」的決心。

北監舉辦「詐欺法治教育講座」　盼收容人自省自新積極復歸社會

北監舉辦「詐欺法治教育講座」　盼收容人自省自新積極復歸社會

王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯還早」

王世堅批廢死假仁假義　質詢轟法務部「我們可能死得比36死刑犯還早」

違法採砂遭重罰千萬　屏東執行分署查封拍賣土地

違法採砂遭重罰千萬　屏東執行分署查封拍賣土地

台美建立反毒論壇平台　美國聯邦緝毒署前署長抵台交流

台美建立反毒論壇平台　美國聯邦緝毒署前署長抵台交流

關鍵字：

法務部矯正署八德外役監綠色療癒力收容人

讀者迴響

熱門新聞

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面