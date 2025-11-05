八德外役監推「綠色療癒力」課程　盼調養高齡受刑人身心

▲法務部矯正署八德外役監獄結合台灣園藝輔助治療協會專業師資推動「綠色療癒力」課程。（圖／法務部矯正署八德外役監獄提供，下同）

記者郭運興／台北報導

八德外役監指出，台灣即將邁入超高齡社會。依內政部戶政司統計，至2025年底，65歲以上人口將突破總人口的20%，人口結構變化勢必牽動社會政策與制度調整。

八德外役監表示，矯正體系亦面臨高齡受刑人增加的挑戰，本監洞察此趨勢，關注高齡受刑人身心健康與復歸課題，自114年10月起結合台灣園藝輔助治療協會專業師資推動「綠色療癒力」課程，以園藝輔助治療理念，引導受刑人透過自然互動與創作，舒緩情緒、重建生活意義。

八德外役監指出，課程為期八週，每週一次，每次兩小時，由高齡受刑人參與為主。內容涵蓋植物拓印、火龍果種子栽植、乾燥花彩繪、松果藝術及花果茶體驗等活動，結合自然素材與創意手作。園藝輔助治療著重於觀察與照料植物歷程，培養專注與耐心，協助受刑人釋放壓力並穩定情緒。學員在花草香氣與創作體驗中，逐步培養正向情緒與人際互動能力。

八德外役監提到，參與學員回饋，「沒想到一顆普通的松果，也能變成充滿美感的作品，讓我重新看到生活中的美好」，另有學員表示「在課程中，我學會放慢腳步、觀察植物變化，心情變得更平靜」，園藝治療師觀察指出，此類活動對高齡受刑人特別有效，能降低焦慮與孤立感，並促進自我效能與社會互動。透過植物照護與創作歷程，學員展現出穩定、柔和且具耐性的心理。

八德外役監強調，課程由該監教化團隊結合台灣園藝輔助治療協會師資共同推動，展現教化與專業輔導並重取向。未來將持續發展藝術療癒多元輔助治療課程，回應高齡受刑人之特殊需求，協助其在有限空間中保有成長與被理解的溫暖，並在綠意陪伴下開啟身心復原與自我重建歷程。