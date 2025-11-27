　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

台南看守所推動修復教育成果展現　盼助收容人深刻面對人生課題

▲法務部矯正署台南看守所26日舉辦「修復人生話劇比賽」。（圖／法務部矯正署台南看守所提供）

▲法務部矯正署台南看守所26日舉辦「修復人生話劇比賽」。（圖／法務部矯正署台南看守所提供。下同）

記者郭運興／台北報導

法務部矯正署台南看守所26日舉辦充滿溫度與故事性的「修復人生話劇比賽」，同時也推出「修復人生寫作比賽」，希望透過戲劇與文字雙軌並行的方式，讓收容人在表演與書寫中更深刻面對自己的人生課題，未來將持續推動多元教化措施，幫助收容人累積面對人生的勇氣，並在返回社會之前，建立更穩固的內在力量。

台南看守所表示，比賽在下午正式登場，雖然場地位於看守所內，但整體布置簡潔明亮，南所于所長在開場時提到，看守所的收容人停留時間雖然不長，但正因人生關鍵常在短暫一瞬，因此更需要透過戲劇、課程與輔導，幫助他們停下來、想一想「我現在在哪裡」、「下一步想走向哪裡」。

台南看守所指出，本次活動矯正署李編審冠麟特別蒞所指導，國際獅子會300E-1區及台南市仁愛獅子會的獅友們除蒞臨觀賞演出外，更熱心贊助器材與獎項，使整體活動溫馨且順利進行。

台南看守所表示，來賓們也對這場活動充滿期待，獅子會代表吳會長致詞時笑著說「我們可不是來看表演，而是來看希望」，簡單一句話，讓現場許多人都不自覺點頭。此外她也分享到，他們多年來支持矯正教育，就是希望讓收容人看見未來，而不只是停留在過去，「走錯路不可怕，可怕的是從不相信自己能走回正路」。

台南看守所指出，本次話劇比賽共有多組隊伍參與，每組都從自身生命經驗出發，將真實故事改編成劇本，內容包括「直播迷途」、「異鄉車手」、「愛的騙局」等劇情，有的談破碎家庭、有的寫迷失成癮、有的描繪友情在偏差選擇後的消失。演出雖然不如專業劇團華麗，但用生命演出的真誠感，反而更打動人心。一位收容人演出後分享「我以為我在演戲，後來發現我是在演給過去的自己看」。

此外，台南看守所指出，同步推出的「修復人生寫作比賽」，更讓許多平時較不擅長表達的收容人，找到傾訴內心的出口。參賽者以親情、悔悟、信任、遺憾切入主題，寫下自己多年來難以對家人說出的心聲。

台南看守所表示，有的作品溫柔，有的坦白，也有的帶著深深的懺悔。評審團一致表示，這些文字像是收容人送給自己的禮物，也讓人看到他們努力變好的決心。其中一篇得獎作品寫的一句在現場被主持人朗讀出來「如果人生能擦掉，我希望擦掉的不是錯誤，而是讓我犯錯的無知」。

台南看守所強調，未來將持續推動多元教化措施，期望幫助收容人累積面對人生的勇氣，並在返回社會之前，建立更穩固的內在力量。

▲▼法務部矯正署台南看守所26日舉辦「修復人生話劇比賽」。（圖／法務部矯正署台南看守所提供）

▲▼法務部矯正署台南看守所26日舉辦「修復人生話劇比賽」。（圖／法務部矯正署台南看守所提供）

▲▼法務部矯正署台南看守所26日舉辦「修復人生話劇比賽」。（圖／法務部矯正署台南看守所提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／海軍司令唐華調任國防大學校長　缺額由副總長蔣正國接任
港台巨星齊聚世紀婚禮！新郎是關穎外甥　她揭私下互動
宏福苑大火「37歲消防員殉職」　女友悲痛發文
台籍網美吃霸王餐慘被關押！接受精神鑑定　監獄菜單曝光
42年居屋單坪破百萬！　「宏福苑」租客簽約26天遇祝融
香港火警死傷慘重！竹鷹架費用僅台灣鋼製1/10　專家憂：台灣
快訊／曾幫黃珊珊站台！徐春鶯羈押禁見理由曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

台南看守所推動修復教育成果展現　盼助收容人深刻面對人生課題

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

台南看守所推動修復教育成果展現　盼助收容人深刻面對人生課題

陸喊話支持建「金廈大橋」　　陸委會：沒有任何兩岸通橋規劃

《金部長的夢想人生》7金句：我害怕的不是婚姻，而是成為一家之主的重擔

快訊／海軍司令唐華調任國防大學校長　缺額由副總長蔣正國接任

HBL年度口號「嘸咧驚啦」　男子組預賽29日開打、女子組移師屏東　

宏福苑大火「37歲消防員殉職」　女友悲痛發文：好想再牽你的手

搭遊船看花蓮最美落羽松園區　童話星巴克喝咖啡、住歐風飯店

徐春鶯遭羈押　陳智菡：賴清德國安紅線是不准支持在野政黨？

樂天皇朝新菜單「星鰻小籠包」限時開吃　茄子苦瓜變身美味料理

1樓建物產權含騎樓！屋主不能私用　「5大規定」一次看

王陽明爆身體亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適做檢查

【山谷求生6天】裝甲兵卡山谷6天！　狂吹「救命神器」奇蹟找到人

法律熱門新聞

台南看守所推動修復教育成果展現　盼助收容人深刻面對人生課題

蘇南／災後補強的大樓還能住人？

洪敏超／欠租不搬家　租霸有竊佔刑責

東森集團再獲獎　更保北部三分會更保節頒獎

更保台東分會更生人復歸社會案例

艾格諾先生雪花餅獲金馬青睞

更保台中分會中秋送暖活動

徐弘儒／何謂職權不起訴處分

更保花蓮分會協助光復洪災救援更生人

「更生80」國際學術研討會

更保花蓮分會「曙光之屋」揭牌

謝憲杰／人地不宜調到他處就宜嗎

施工借道鄰居　檢方：當心刑責

吳宇軒／《營業秘密法》的秘密

更多熱門

相關新聞

藍委轟台灣詐騙第一名　鄭銘謙斥「不能這樣講喔！」

藍委轟台灣詐騙第一名　鄭銘謙斥「不能這樣講喔！」

國民黨立委吳宗憲19日在質詢時提到，「台灣詐騙案成亞洲第一名」，遭到法務部長鄭銘謙駁斥，「不能這樣講喔！委員你有數據嗎？」，吳宗憲則回應，他是要講「詐騙是民怨第一名」，如果部長需要數據，就去問一下所有的人。

八德外役監舉辦「114年度志工組訓」　深化輔導專業與人本關懷

八德外役監舉辦「114年度志工組訓」　深化輔導專業與人本關懷

240萬買一架飛機！遠航MD-82終拍賣出

240萬買一架飛機！遠航MD-82終拍賣出

雲林監獄識詐講座　律師：貪念與僥倖是詐騙第一步

雲林監獄識詐講座　律師：貪念與僥倖是詐騙第一步

黑心豬腸廠罰5400萬　鍋爐+奧迪同步拍賣

黑心豬腸廠罰5400萬　鍋爐+奧迪同步拍賣

關鍵字：

法務部矯正署台南看守所收容人

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

19歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

朱孝天演唱會爆「打3.8折還一堆空位」

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面