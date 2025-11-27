台南看守所推動修復教育成果展現　盼助收容人深刻面對人生課題

▲法務部矯正署台南看守所26日舉辦「修復人生話劇比賽」。（圖／法務部矯正署台南看守所提供。下同）

記者郭運興／台北報導

法務部矯正署台南看守所26日舉辦充滿溫度與故事性的「修復人生話劇比賽」，同時也推出「修復人生寫作比賽」，希望透過戲劇與文字雙軌並行的方式，讓收容人在表演與書寫中更深刻面對自己的人生課題，未來將持續推動多元教化措施，幫助收容人累積面對人生的勇氣，並在返回社會之前，建立更穩固的內在力量。

台南看守所表示，比賽在下午正式登場，雖然場地位於看守所內，但整體布置簡潔明亮，南所于所長在開場時提到，看守所的收容人停留時間雖然不長，但正因人生關鍵常在短暫一瞬，因此更需要透過戲劇、課程與輔導，幫助他們停下來、想一想「我現在在哪裡」、「下一步想走向哪裡」。

台南看守所指出，本次活動矯正署李編審冠麟特別蒞所指導，國際獅子會300E-1區及台南市仁愛獅子會的獅友們除蒞臨觀賞演出外，更熱心贊助器材與獎項，使整體活動溫馨且順利進行。

台南看守所表示，來賓們也對這場活動充滿期待，獅子會代表吳會長致詞時笑著說「我們可不是來看表演，而是來看希望」，簡單一句話，讓現場許多人都不自覺點頭。此外她也分享到，他們多年來支持矯正教育，就是希望讓收容人看見未來，而不只是停留在過去，「走錯路不可怕，可怕的是從不相信自己能走回正路」。

台南看守所指出，本次話劇比賽共有多組隊伍參與，每組都從自身生命經驗出發，將真實故事改編成劇本，內容包括「直播迷途」、「異鄉車手」、「愛的騙局」等劇情，有的談破碎家庭、有的寫迷失成癮、有的描繪友情在偏差選擇後的消失。演出雖然不如專業劇團華麗，但用生命演出的真誠感，反而更打動人心。一位收容人演出後分享「我以為我在演戲，後來發現我是在演給過去的自己看」。

此外，台南看守所指出，同步推出的「修復人生寫作比賽」，更讓許多平時較不擅長表達的收容人，找到傾訴內心的出口。參賽者以親情、悔悟、信任、遺憾切入主題，寫下自己多年來難以對家人說出的心聲。

台南看守所表示，有的作品溫柔，有的坦白，也有的帶著深深的懺悔。評審團一致表示，這些文字像是收容人送給自己的禮物，也讓人看到他們努力變好的決心。其中一篇得獎作品寫的一句在現場被主持人朗讀出來「如果人生能擦掉，我希望擦掉的不是錯誤，而是讓我犯錯的無知」。

台南看守所強調，未來將持續推動多元教化措施，期望幫助收容人累積面對人生的勇氣，並在返回社會之前，建立更穩固的內在力量。