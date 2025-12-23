詭！東京母子4死案　死者名下租屋處「驚見第5屍」

記者吳美依／綜合報導

日本東京西東京市19日晚間發生母子4人死亡案件，原以為是36歲母親帶著孩子輕生，未料她生前租賃的公寓裡，竟又發現一具男屍，警方目前正在調查2案之間的關聯。

《朝日新聞》等日媒報導，警方調查母子4人命案時，找上了母親生前承租、位於練馬區南田中4丁目的公寓，22日晚間7時15分入內搜查，竟發現一具20多歲男性遺體。

死者陳屍在臥室的衣櫥內，但房門上鎖，衣櫥也被膠帶封死。他腹部及背部的砍刺傷口多達10餘處，遺體明顯腐敗，研判死亡多日。

調查顯示，36歲母親今年3月起承租這間公寓，而男性死者一直居住在這裡，並且疑似是該母親的交往對象。

回顧母子4死命案，19日下午5時30分左右，返家的父親發現住家玄關上鎖，且門口加裝鏈條，隨即撥打110報案。警方趕抵後，與父親一同進入住宅，在屋內發現母子4人倒臥，當場已無生命跡象。

警方指出，母親與16歲長子在二樓房間地板上被發現，兩人頸部有刺傷痕跡，現場附近掉落一把沾血斧頭及一把菜刀；11歲次子與9歲三子則被發現躺在二樓臥室的床上，頸部留有遭勒痕跡。

警方調查後確認，現場未發現外力闖入住宅的跡象，門窗亦無遭破壞情形，因此當時研判為「母親攜帶子女自殺」的案件，如今看來案情似乎更加複雜。



