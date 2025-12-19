冷凍庫藏肢解嬰屍！　日22歲風俗女遭逮稱：想把孩子留身邊

記者張方瑀／綜合報導

日本東京驚傳嬰屍棄置案，警方在墨田區一間風俗店的冷凍庫中發現嬰兒遺體殘骸，經追查後逮捕22歲女員工小原麗。她坦承在休息室內生產，並將沒有生命跡象的新生女嬰肢解後藏入冷凍庫，只因「想把生下的孩子留在身邊」。

店內冷凍庫驚見屍塊 疑犯供稱當場昏迷

根據《ANN NEWS》等日媒報導，這起案件發生在東京都墨田區。小原麗涉嫌在今年3月左右，於市內某間飯店產下一名女嬰後，將遺體肢解，再藏匿於她所工作的風俗店冷凍庫中。

警方指出，冷凍庫中發現嬰兒的頭部與四肢，經過DNA鑑定確認與小原有血緣關係。她供稱當時是在風俗店的等待休息區臨盆，「嬰兒出生時沒有哭也沒有動，我當下失去意識，醒來後發現孩子已經變色，覺得不能讓人發現，只好將屍體分解。」

嫌犯供稱無法割捨 才選擇藏屍身邊

小原也坦承，之所以選擇將嬰兒遺體藏入店內冷凍庫，而非丟棄，是因為「我只是想把自己生下的孩子留在身邊」。警方已以涉嫌遺棄屍體罪將她逮捕，後續將釐清是否涉及其他刑責。

東京警視廳目前已著手進一步調查案情，包括小原是否曾向外界尋求協助、分娩過程中是否有其他人在場，以及屍體遭棄置至冷凍庫的具體時間與動機。整起案件震驚社會，相關細節仍有待進一步釐清。

