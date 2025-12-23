高雄駁二全新「好奇翹翹板」登場！大港橋旁6座聲光互動裝置啟用

▲高雄駁二全新裝置「好奇翹翹板」啟用。（圖／駁二提供）

記者林育綾／綜合報導

聖誕節前夕，高雄駁二藝術特區公開送給市民的「禮物」，位於大港橋旁淺三碼頭的藝術裝置《好奇翹翹板 CURIOSITY》，由澳洲燈光互動設計工作室Amigo & Amigo打造，今（23）日正式啟用，共6座結合聲光效果的翹翹板，為港區增添溫馨又奇幻的繽紛場景。

高雄市文化局長王文翠表示，駁二藝術特區持續透過公共藝術與國際藝術團隊合作，為城市空間注入創意能量，「Amigo & Amigo」曾參與全球超過50個光影藝術節，並以大型燈光互動裝置聞名，2022年「台灣燈會在高雄」期間，曾帶來《巨人的夢幻花園 Trumpet Flowers》與《大海怪幻想曲 OCTOPODA》兩件作品，獲得不少民眾喜愛。此次《好奇翹翹板》歷經半年規劃，結合燈光、聲音與遊戲互動，希望營造輕鬆歡樂的體驗氛圍。

《好奇翹翹板》共設置6座互動式翹翹板，裝置主體上有「巨型眼睛」，會隨著民眾乘坐翹翹板上下起伏而轉動，彷彿好奇地注視著參與者。翹翹板升降時，也會同步發出獨特音效，讓乘坐者在一上一下的節奏中互相配合，共同完成一場聲光互動體驗。

Amigo & Amigo 表示，作品特別以紅、黃、藍3種色彩，回應高雄城市意象，分別象徵港都的活力與熱情、迎接新年的希望，以及海洋城市的藍色風景。

為了替作品亮相暖身，上周五駁二特地邀請施作的工作人員穿上聖誕裝扮，由「聖誕老公公」開著貨車將禮物送達，以堆高機進行作品開箱與定位作業，在社群搶先預告，新奇畫面引發網友紛紛留言「現代聖誕老人還要有堆高機證照跟大貨車駕照嗎？」、「太可愛了！好期待是什麼禮物」。

《好奇翹翹板》啟用後，將於每日上午10點至晚間10點開啟聲光效果，夜間燈光更顯繽紛，不僅為高雄聖誕節增添歡樂氣氛，也讓民眾在港邊重拾童心。相關活動資訊，可至駁二藝術特區官網查詢。