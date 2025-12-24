　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「會動的浮世繪」高雄開展！穿越時空走進名畫　360度沈浸式投影

▲名勝風景區帶您走進浮世繪大師的視野，沉浸於歌川廣重筆下的江戶風光與葛飾北齋《富士山三十六景》中的壯麗景色，。（圖／記者許宥孺攝）

▲動畫作品讓觀眾沉浸於歌川廣重筆下的江戶風光與葛飾北齋《富士山三十六景》中的壯麗景色。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

南部人衝了！日本當紅展覽《會動的浮世繪展－日本藝術絕代之華》今年暑假在台北展出引發熱烈迴響，展覽今（24）日起移至駁二藝術特區P2倉庫展出，高雄站將以6大浮世繪巨匠作品串連9大沈浸展區，結合動畫、投影和原創音樂，再現超過300件經典作品。

《會動的浮世繪》自日本首展以來，巡迴東京、名古屋、米蘭、鹿兒島等地，累計吸引逾百萬人次參觀。展覽以數位科技突破傳統，重新演繹浮世繪經典，台北站更是口碑爆棚，此次高雄站將保留日本原汁原味，還融入在地策展創意與高雄港都意象，規模與內容全面升級。

▲盛開的花朵與浮世繪美人相映成輝，展現喜多川歌麿筆下細膩的姿態與情感。（圖／記者許宥孺攝）

▲盛開的花朵與浮世繪美人相映成輝，展現喜多川歌麿筆下細膩的姿態與情感。（圖／記者許宥孺攝）

展覽集結葛飾北齋、歌川國芳、歌川廣重、喜多川歌麿、東洲齋寫樂、歌川國貞等江戶至明治時期浮世繪大師的300多幅經典畫作。除了實體名畫展出，還有唯美炫目的CG動畫、投影映射技術，搭配濃濃東瀛風情的原創音樂，打造全方位沉浸式互動空間。

觀眾不止是在「看畫」，而是穿越古今「走進畫裡」，穿梭於古江戶的街頭巷弄，感受武士英姿、遊女風華與名勝奇景，親歷一場視覺與感官的文化盛典。

▲展區五 江戶風情-藍 探索浮世繪中水的千姿百態——波浪、雨景、江海交融。。（圖／記者許宥孺攝）

▲展區五江戶風情，探索浮世繪中水的千姿百態。（圖／記者許宥孺攝）

主辦單位翡冷翠文創表示，這不僅是一場藝術展覽，更是一段傳統文化與現代科技交織的時空對話。高雄首站將於年底聖誕與跨年連假、寒假期間登場，成為南台灣不可錯過的藝術盛事，展覽自今起至2026年3月10日於駁二藝術特區 P2 倉庫展出。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

