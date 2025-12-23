明年228連假離島航線釋出8.1萬個機位　12/29開放預訂

▲228連假離島航線提供1,042架次、8萬0913個座位數 。（示意圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

明年228有3天連假（2月27日至3月1日），交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,042架次，共8萬0913個座位數，並自12月29日上午9時起開放訂位。

明年228假期有3天連假，民航局規劃2月26日至3月2日為航空疏運期。民航局指出，228連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，在各航線運能提供方面，澎湖航線506架次、3萬6018個座位數；金門航線450架次、3萬8974個座位數；馬祖航線86架次、5,921個座位數；3離島航線共提供1,042架次、8萬0913個座位數，業者將視需求適時增班。

民航局提醒，此次尖峰時段2月26日至2月28日台灣出發往離島方向，以及2月28日至3月2日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，使有限資源獲得更有效利用。

另外，民航局表示，近期發現仍有旅客訂位未搭乘現象，呼籲民眾勿重複訂位，如因故無法搭乘原訂航班時，可於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。