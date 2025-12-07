　
交通部擬改離島充電樁比例　以轄內電動車10%為下限

▲▼電動汽車充電專用停車位。（圖／交通部提供）

▲電動汽車充電專用停車位。（示意圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

因應淨零碳排政策，目前國內規範公共停車場設置電動車充電車位需符合一定比例，但考量離島無外縣市電動車輛前往充電，為避免設施閒置，交通部預告修法，離島得以轄區內電動小客車登記數量的10％，作為充電設施數量下限。

根據公路局統計，目前全台電動小客車共有11萬8,787輛，其中以台北市2萬6,493輛、台中市1萬7,122輛、新北市1萬5,213輛為前3多，離島的連江縣則僅12輛、澎湖縣131輛、金門縣318輛。

交通部訂定「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，規範公共停車場設置電動車充電車位，需符合公有2%以上，民營1%以上的比例，但考量離島有其地域特性，交通部近日預告修正草案，下修離島縣市電動車充電車位比例。

交通部表示，考量離島無外縣市電動車輛前往充電，斟酌供需情形因地制宜，避免充電設施閒置，修正「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」第2條，離島縣市政府得以轄區內電動小客車登記數量的10％，作為充電專用停車位及充電設施設置數量下限，並依實際需求評估建置。

交通部路政及道安司長吳東凌說明，當初訂定電動車充電車位比例是考量全台及離島一致性，後來發現離島狀況與本島不同，沒有跨區移動問題，且離島居民若購置電動車，多會在家戶停車空間自行安裝充電裝置，公共充電樁的使用率不高，因此提出修法。

此外，交通部也說，此次也定明各民營路外公共停車場，以「小型車」停車位總數的1%，作為充電專用停車位及充電設施設置數量下限。

12/05 全台詐欺最新數據

