《憲訴法》遭判違憲　國民黨團下週一赴北檢告發大法官、提譴責案

記者崔至雲／台北報導

憲法法庭19日在僅5位大法官的決議下，宣告《憲訴法》修正案部分違憲，引發外界熱議。國民黨團今（20日）宣布，將於立法院會正式提案譴責，並一併宣告昨日114年憲判字第1號判決無效，並於下週一赴台北地院及台北地檢署同時告發，憲法法庭及5位大法官濫權瀆職、《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪。

國民黨團指出，針對做出114年憲判字第1號判決破壞憲政法制、玷污司法公信力的五位枉法裁判的大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，國民黨團將於立法院院會正式提案，針對其離譜行徑，給予最嚴厲的譴責，並一併宣告昨日114年憲判字第1號判決無效，以實際行動守護中華民國憲法、守護憲法訴訟法。

國民黨團同時針對憲法法庭的「枉法裁判」，22日將向台北地院及台北地檢署同時告發，憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪。國民黨團要看看現在的司法體系，還有没有敢說真話、敢挑戰賴清德獨裁政權的清流法官及檢察官？在這個最黑暗的時代，台灣人民還能不能相信司法？這是歷史的關鍵時刻。

國民黨團呼籲司法體系的公務員及大法官，莫淪為賴清德獨裁政權的打手，最後可能成為獨裁政權的棄子、犧牲品，而葬送一生的清譽及前途，得不償失。依據《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪，有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處一年以上七年以下有期徒刑。中華民國司法機關的公務員們，請三思而行。

