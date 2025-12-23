驚悚撞擊瞬間曝！小貨車路口迴轉撞輾機車　女騎士捲車底斷牙

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埔心鄉昨（22）日下午，發生一起驚悚交通事故。一輛小貨車在路口迴轉時，與直行機車發生碰撞，導致女騎士當場被捲入車底，情況危急。經附近民眾緊急通報、消防人員火速到場，將婦人拉出送醫治療，所幸意識清楚。詳細事故原因仍有待警方進一步調查。

這起事件發生在12月22日下午1點39分左右，地點位於埔心鄉新興路與大勇街口。根據初步調查，當時王姓駕駛小貨車，沿新興路西往東行駛，至該路口時欲向左迴轉。過程中，不慎與同向直行、一名中年江姓女騎士所騎乘機車發生碰撞。猛烈撞擊下，江女連人帶車被輾過並卡在車底，動彈不得。

彰化縣消防局接獲報案，立即出動埔心分隊2輛消防車、2輛救護車，共8名消防人員趕往現場救援。埔心分隊小隊長林忠本指揮現場搶救，發現江女受困於小貨車底盤下方。救援人員立即使用頂舉器等器材固定車體，並小心翼翼利用搬運墊將傷者救出，整個救援過程相當緊張。

經救護人員檢傷，江女當時意識清醒，但傷勢不輕，包括左手腕脫臼、右大腿有大面積擦傷，以及上排門牙斷裂。救護員立即為她進行頸圈、長背板固定，並清洗傷口、包紮止血及骨折固定等急救處置，隨後由救護車緊急送往衛生福利部彰化醫院治療，至於王姓小貨車駕駛則未受傷。

警方對雙方駕駛實施酒精測試，呼氣酒測值均為0.00mg/L，車輛損傷部分，小貨車左前車身受損，機車則是車頭及兩側車身受損，可見撞擊力道不小。關於確切的肇事責任歸屬，警方表示仍在蒐證與釐清中，將進一步調查釐清。

年關將近，警方也特別提醒用路人，行經路口務必減速慢行，駕駛車輛迴轉時，應更加注意前後方來車動態，確認安全無虞後再進行操作，以確保自己與他人的行車安全。