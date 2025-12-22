快訊／彰化街友鬧區揮鐮刀　酒測1.41！法院認有再犯之虞准押

▲彰化市鬧區有街友疑似喝酒拿鐮刀警方立即到場將人制伏。（圖／翻攝自彰化人大小事，下同）

記者唐詠絮、閔文昱／彰化報導

彰化市鬧區21日晚間上演驚悚一幕！一名55歲郭姓街友酒後在南門市場附近揮舞鐮刀遊蕩，嚇壞路過民眾。檢方認定郭男居無定所、涉有前案且有再犯之虞，向法院聲請羈押；法院審理後，裁定羈押獲准。

21日晚間6時許，彰化警分局接獲多起報案，指南門市場附近有男子持刀行走、神情不穩。警方立即啟動「快速打擊部隊」趕赴現場，發現郭男渾身酒氣、手持鐮刀，隨即上前壓制。經酒測，其酒精濃度高達每公升1.41毫克，嚴重超標，初步偵訊後依涉嫌《刑法》恐嚇危害安全罪嫌移送彰化地檢署。

涉另案遭拘提 檢方聲押

檢察官複訊時發現，郭男除本案外，另涉其他案件遭拘提，過去也曾犯下毀損公物、竊盜等罪嫌。檢方指出，郭男居無定所、生活不穩定，且酒後持刀行為已對公共安全造成高度威脅，若交保恐有反覆犯罪之虞，遂向法院聲請羈押。

法院裁定羈押獲准

法院審酌檢方所提事證與郭男過往紀錄後，認定其確有羈押必要，為防止再度危害社會安全，裁定羈押獲准。

彰化地檢署另指出，已依高檢署指示成立「防範恐怖攻擊應變小組」，並召開跨局處會議，整合警方、調查站、政風及社會安全網等單位，針對車站、商場、公園等高風險公共場所加強盤點，因應聖誕、元旦及春節等連續假期，預先部署維安措施，防範模仿效應。

檢警強調，對於任何以暴力或威脅手段擾亂社會秩序、製造公眾恐慌的行為，將依法嚴辦、速辦，絕不寬貸。