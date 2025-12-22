伸港鄉平安夜送肉粽！罕見走「河床」送出海　路線改直線行進

▲伸港鄉24日平安夜送肉粽。（示意圖／楊昇樺提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港鄉將於12月24日平安夜舉行傳統「送肉粽」科儀，原定晚間7點開始的儀式，最新公告調整為深夜10點30分進行，隊伍將呈直線路線行進，最終將煞氣送至大肚溪(烏溪)出海。伸港鄉民代表柯俊生今日（22日）公布確切路線，呼籲民眾保持平常心，儀式進行中將會放鞭炮，若民眾途經儀式範圍請主動迴避，無須過度恐慌。

▲伸港鄉24日平安夜送肉粽。（圖／翻攝自臉書／鄉民代表柯俊生）

伸港鄉代柯俊生po出相關公告，本次「送肉粽」科儀將於24日晚間10點30分自溪底路林敬媽廟附近出發，成一條直線進行，隊伍向北行經文工8街、文工9街，越過大肚溪河岸後，於河床將煞氣送出海。行進過程中將鳴放鞭炮，主辦單位建議周邊住戶及用路人提前規劃行程，盡量避開該時段與路段，以尊重傳統習俗並確保儀式順利進行。

▲伸港鄉24日平安夜送肉粽。（圖／翻攝自臉書／鄉民代表柯俊生）

為配合儀式進行，主辦方呼籲沿線居民緊閉門窗、盡量留在家中，避免在路邊駐足觀看。若意外巧遇送煞隊伍，請保持尊重、低調繞道或轉向，切勿尾隨、穿越或出言干擾。若心中感到不安，可依民間習俗在門口懸掛避邪物，例如將掃把倒立放置，以求得心安。

▲伸港鄉於24日送肉粽。（圖／ETtoday資料照）

「送肉粽」是彰化沿海地區長期以來的宗教儀式，目的在化解無形煞氣、撫慰地方氛圍，承載著民間信仰中安定人心的善意。他強調，儀式並非迷信，而是凝聚社區共識的文化傳統，盼民眾以理性與尊重的態度配合，若有暫時不便也請多體諒。

