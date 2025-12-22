彰化街友鬧區揮鐮刀！「居無定所」有再犯隱憂　檢方火速聲押

▲彰化市鬧區有街友酒後拿鐮刀警方立即到場將人制伏。（圖／翻攝自彰化人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市鬧區21日晚間上演驚悚一幕！一名55歲郭姓街友喝下米酒後，竟隨手拿一把在菜市場撿到的鐮刀揮舞遊蕩，嚇壞民眾。警方火速壓制，測得其酒測值高達1.41。檢方複訊後，由於郭男有另案遭拘提，也曾犯下毀損公物及竊盜等罪嫌，且「居無定所、有反覆犯罪之虞」，火速向法院聲請羈押。

21日晚間6時許，彰化警分局接獲多起報案，指南門市場附近有男子持刀行走，神情不穩。警方立即啟動「快速打擊部隊」，趕抵現場後發現郭姓男子渾身酒氣，手持鐮刀，隨即上前壓制。經酒測，其酒精濃度達每公升1.41毫克，嚴重超標。初步偵訊後，依涉嫌《刑法》恐嚇危害安全罪嫌移送彰化地檢署。

檢察官偵辦發現，郭姓男子不僅是本次持刀鬧事的現行犯，同時也是其他案件的拘提對象。檢方審酌後指出，郭男過去曾有毀損公物等紀錄，此次再犯，已嚴重影響公共安全，加上他「居無定所」，有高度反覆實施犯罪的可能性。為防止其再度危害社會，檢方於今日下午複訊後，隨即向法院聲請羈押。

彰化地檢署已依據高檢署指示，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由檢察長謝名冠親自召集。22日隨即召開跨局處會議，整合警方、調查站、政風及社會安全網等單位。會議決議，各單位須密切監控網路不當言論，並全面清查車站、商場、公園等高風險公共場所，針對聖誕、元旦及春節等連續假期，預先規劃「即時發現、即時處置」維安措施，防範模仿效應。

彰化地檢署嚴正強調，對於任何企圖以暴力、威脅手段擾亂社會秩序、製造公眾恐懼的行為，檢警必將依法嚴查速辦，絕不寬貸。此次從街頭案件的迅速處理，到全盤性的預防維安升級，展現司法與警政體系決心聯手，全力守護民眾安全與社會安定。