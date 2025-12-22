　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化街友鬧區揮鐮刀！「居無定所」有再犯隱憂　檢方火速聲押

▲彰化市鬧區有街友疑似喝酒拿鐮刀警方立即到場將人制伏。（圖／翻攝自彰化人大小事）

▲彰化市鬧區有街友酒後拿鐮刀警方立即到場將人制伏。（圖／翻攝自彰化人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市鬧區21日晚間上演驚悚一幕！一名55歲郭姓街友喝下米酒後，竟隨手拿一把在菜市場撿到的鐮刀揮舞遊蕩，嚇壞民眾。警方火速壓制，測得其酒測值高達1.41。檢方複訊後，由於郭男有另案遭拘提，也曾犯下毀損公物及竊盜等罪嫌，且「居無定所、有反覆犯罪之虞」，火速向法院聲請羈押。

21日晚間6時許，彰化警分局接獲多起報案，指南門市場附近有男子持刀行走，神情不穩。警方立即啟動「快速打擊部隊」，趕抵現場後發現郭姓男子渾身酒氣，手持鐮刀，隨即上前壓制。經酒測，其酒精濃度達每公升1.41毫克，嚴重超標。初步偵訊後，依涉嫌《刑法》恐嚇危害安全罪嫌移送彰化地檢署。

▲彰化市鬧區有街友疑似喝酒拿鐮刀警方立即到場將人制伏。（圖／翻攝自彰化人大小事）

檢察官偵辦發現，郭姓男子不僅是本次持刀鬧事的現行犯，同時也是其他案件的拘提對象。檢方審酌後指出，郭男過去曾有毀損公物等紀錄，此次再犯，已嚴重影響公共安全，加上他「居無定所」，有高度反覆實施犯罪的可能性。為防止其再度危害社會，檢方於今日下午複訊後，隨即向法院聲請羈押。

彰化地檢署已依據高檢署指示，成立「防範恐怖攻擊應變小組」，由檢察長謝名冠親自召集。22日隨即召開跨局處會議，整合警方、調查站、政風及社會安全網等單位。會議決議，各單位須密切監控網路不當言論，並全面清查車站、商場、公園等高風險公共場所，針對聖誕、元旦及春節等連續假期，預先規劃「即時發現、即時處置」維安措施，防範模仿效應。

▲彰化市鬧區有街友疑似喝酒拿鐮刀警方立即到場將人制伏。（圖／翻攝自彰化人大小事）

彰化地檢署嚴正強調，對於任何企圖以暴力、威脅手段擾亂社會秩序、製造公眾恐懼的行為，檢警必將依法嚴查速辦，絕不寬貸。此次從街頭案件的迅速處理，到全盤性的預防維安升級，展現司法與警政體系決心聯手，全力守護民眾安全與社會安定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文最後落腳處首曝光　凌亂房內藏15支汽油彈
快訊／新青安止跌反彈　受理金額318億、件數寫5個月新高
北市宣布26日大規模演練！　市府轉運站、捷運站登場
北捷現花海！　卡片淚謝：向英雄致敬
「日本浪人背武士刀」行走九份！　遊客恐慌急報警
獨／「不對稱作戰恐攻」釀3死11傷　警追捕張文「18分鐘時差
快訊／台中摩鐵槍響！　男頭部中彈死亡
快訊／張文戶頭剩不到100元！　名下僅1輛10年老機車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北中和工地吊掛鋼樑吊鉤脫落　路過婦人遭砸破頭送醫

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

彰化街友鬧區揮鐮刀！「居無定所」有再犯隱憂　檢方火速聲押

張文擁13把長短刀！30公分凶刀仿《浴血任務》　死者皆一刀斃命

舊愛美女董座浪漫捲髮出庭！無間道刑事戰將罹癌...神隱改名求活命

台中外埔摩鐵傳槍響　男倒臥房間頭部中彈死亡

肉身擋張文喪命！北捷現花海悼念余家昶　寫下卡片：向英雄致敬

失業一年半！張文戶頭餘額不到100元　名下資產僅1輛10年老機車

原預定20日退房！張文最後落腳處首曝光　凌亂房內還藏15支汽油彈

改朝換代！宜蘭市代會主席補選　無黨籍吳建基高票當選

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

新北中和工地吊掛鋼樑吊鉤脫落　路過婦人遭砸破頭送醫

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

彰化街友鬧區揮鐮刀！「居無定所」有再犯隱憂　檢方火速聲押

張文擁13把長短刀！30公分凶刀仿《浴血任務》　死者皆一刀斃命

舊愛美女董座浪漫捲髮出庭！無間道刑事戰將罹癌...神隱改名求活命

台中外埔摩鐵傳槍響　男倒臥房間頭部中彈死亡

肉身擋張文喪命！北捷現花海悼念余家昶　寫下卡片：向英雄致敬

失業一年半！張文戶頭餘額不到100元　名下資產僅1輛10年老機車

原預定20日退房！張文最後落腳處首曝光　凌亂房內還藏15支汽油彈

改朝換代！宜蘭市代會主席補選　無黨籍吳建基高票當選

台南＋延岡正式結盟！黃偉哲簽署友誼市協定　新設「延岡路」紀念台日情誼

安心亞拍戲意外「肘擊」翁倩玉當場爆血　陳庭妮暖舉逼哭她

中國赴日航班線1月已取消超2000架次　46條航線近兩週「0航班」

疑遇「台女」甜蜜戀愛詐騙！誘拐投資稱勝率100%　他賠光188萬元

遇到危險不便出聲「怎麼報警？」　她推1款APP！可無聲報案+定位

俄軍糧荒！　烏情報曝恐怖音檔：「食人行為」正成為常態

高雄然一酒店開幕！改名4個月「住房暴增2.5倍」穩坐最高房價

陳以信不爭取選台南市長了　謝龍介：我很敬佩「未來會攜手團結」

主場消失？中華對中國之戰變馬尼拉開打　籃協作出回應

報案求救「前男友要殺我」　警拖20小時才到！34歲女慘死家中

【最無奈表情】媽當年拒養　現在對米克斯唱歌唱不停XD

社會熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

九州洗錢438億開庭　百億賭王等破百人到場

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」

宮鬥被開除！　TVBS前主播爆忤逆老母爭家產

快訊／「男拿開山刀」凌晨晃士林夜市　落網曝原因

余男見義勇為亡　桃園市政府將申請入祀忠烈祠

快訊／男持刀現身士林夜市！警搜尋中

張文起底！曾在台中當保全「態度差被投訴」

37歲騎士遭張文砍殺亡　姊現場貼紙條「真希望替你擋這一切...」

更多熱門

相關新聞

桃園女酒駕撞圍牆　辯只喝3瓶「冰結」

桃園女酒駕撞圍牆　辯只喝3瓶「冰結」

39歲吳姓女子凌晨酒後駕駛自小客，因喝得泥醉，失控衝撞路旁社區牆面，車頭毀損身體輕微擦傷，員警獲報立即趕抵現場進行交通疏導及事故處理，經對吳女實施酒測其值竟高達1.23，她辯稱只喝3瓶「冰結」，但已嚴重超標觸犯公共危險罪，全案依法移請偵辦。

芳苑建火葬場爭議延燒！自救會環保局前抗議

芳苑建火葬場爭議延燒！自救會環保局前抗議

美前童星流落街頭　邋遢憔悴被拍到

美前童星流落街頭　邋遢憔悴被拍到

彰化庇護島第13撞！休旅「硬上」落跑

彰化庇護島第13撞！休旅「硬上」落跑

彰化街友持鐮刀鬧區趴走　快打警方上銬送辦

彰化街友持鐮刀鬧區趴走　快打警方上銬送辦

關鍵字：

彰化鐮刀街友酒測值發酒瘋彰化地檢

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

福原愛本來沒想再嫁！

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面