地方 地方焦點

台東建構卑南族民族教育資料庫暨多元教材　教育處辦成果展

▲台東建構卑南族民族教育資料庫暨多元教材。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推動原住民族教育及文化保存，台東縣政府教育處執行「建構卑南族民族教育資料庫計畫」，攜手初鹿、南王及利嘉等部落，以卑南族「祭儀文化」為核心，系統性蒐集族語、歷史、祭儀、生活智慧與口述文化，並結合數位科技進行典藏與建置。計畫成果於21日在卑南文化遺址公園展示廳舉行成果展，展現民族教育推動成果。

教育處表示，卑南族為台東具代表性的原住民族群，為使珍貴文化不僅被保存，更能實際走進校園，透過系統化、標準化及數位化方式建構民族教育資料庫，提供學校推動相關課程的重要教學資源，強化文化教育的可近性與延續性。

計畫執行過程中，團隊與部落耆老、族語及文化工作者合作，透過訪談與田野紀錄，完整保存族語語音、語法結構及口述歷史，並逐步完成數位化建置，讓來自族人生命經驗的文化素材，成為學校教學中貼近在地的文化依據。

縣長饒慶鈴指出，原住民族文化是台東重要的根基與力量，縣府長期重視民族教育，期盼透過本計畫讓文化被看見、被學習並持續傳承，未來也將持續支持學校與部落攜手合作，結合教育與文化、傳統與科技，深化學生文化認同。

成果展同步呈現多元民族教材研發成果，包含族語教材、教學墊板、字母小書、數位互動教材及教學示例影片等，展現教師與族人共同研發教材的成果，讓民族教育成為引發學生學習動機與情感連結的重要學習歷程。

12/20 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

卑南族資料庫台東

