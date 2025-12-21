張文網購裝備清單曝　煙霧彈花4萬8！臉書沒朋友LINE僅2聯絡人

▲北市警局專案小組追查孤狼刀手張文的購物紀錄有重大發現。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

孤狼恐攻案嫌犯張文19日在台北車站捷運地下街及南京西路誠品百貨丟擲煙霧彈、隨機持刀攻擊民眾造成4死11傷，案發後北市警局會同警政署刑事警察局成立專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦，針對張嫌動機、有無共犯及犯罪工具來源等面向進行追查。

專案小組發現，張嫌對於生存遊戲及軍事戰術裝備品項有相當研究，從2024年4月起透過網路蝦皮賣場密集採買包含戰術手套、半臉式防毒面具、抗彈臂盾及用來製作燃燒彈的工業酒精等物品。

另外警方追查張文平板，發現他在今年1月透過網路露天賣場，向生存遊戲業者購入仿美軍制式煙霧彈外觀的M18煙霧彈，但經鑑定後確認是生存遊戲的玩具製品，煙霧量和施放強度、期間都比軍品差非常多，張文當時以每顆2千元代價、花費4萬8千元網購24顆生存遊戲煙霧彈。

警方發現，張文透過網路賣場在今年持續購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等極具危險性之易燃物。依其長達一年半的準備時序及採購清單研判，張嫌係經過縝密規劃與準備，孤狼預謀犯案動機至為明顯。

至於1人策劃恐攻的張文到底有多「孤」，專案小組對他平板、進行數位鑑識後發現，張文有臉書帳號但沒有貼文也沒有朋友、也不曾對任何人按讚，甚至沒有時下年輕人都有的IG和threads脆帳號，連line手機通訊軟裡只有兩個聯絡人，就是張男的房東和介紹租房的房仲，張文不僅以恐攻孤狼犯案造成4死11傷慘劇，連在網路社交生活上也是不折不扣的孤狼，警方正追查他兇刀購買來源，及真正犯罪動機。

