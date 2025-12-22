　
國際

2028總統大選暖身！　CNN民調揭「范斯、紐森」呼聲最高

▲▼美國俄亥俄州參議員范斯（J. D. Vance）正式接受提名，成為共和黨副總統候選人，與川普搭檔競選白宮大位。圖／達志影像／美聯社）

▲著眼2028年總統大選，范斯獲得黨內最高支持。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

CNN最新民調顯示，儘管距離2028年美國總統大選還有將近3年，過半民眾已經開始關注選情。候選人方面，共和黨以現任副總統范斯（JD Vance）獲得最多支持，民主黨則以加州州長紐森（Gavin Newsom）呼聲最高。

這份CNN委託SSRS進行的民調顯示，儘管許多選民已經開始著眼2028年大選，仍有2/3受訪者不確定心儀人選，而另外1/3受訪者屬意的候選人竟高達65位，顯示2黨內部整合仍處於早期階段。

共和黨選民之中，范斯獲得22%支持率，遠超4%的國務卿盧比歐（Marco Rubio）和2%的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。儘管受到憲法第22修正案的2屆任期限制，仍有3%受訪者希望川普再度參選。

▲美國加州州長紐森（Gavin Newsom）。（圖／達志影像／美聯社）
▲加州州長紐森最被看好。（圖／達志影像／美聯社）

民主黨競爭更為激烈，紐森以11%支持率領先，超越5%的前副總統賀錦麗（Kamala Harris）與4%眾議員寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）。此外，賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、伊利諾州長普里茨克（JB Pritzker）等現任州長也被視為潛在參選人。

支持范斯的選民主要看重其「智慧、政策與維持川普政策」，支持紐森的選民則認為他「關心了解民眾、對抗川普與共和黨、經驗豐富」。

此外，2028年將是2016年以來首次「無現任總統參選」的大選，政治世代交替意味濃厚。

12/20 全台詐欺最新數據

ET快訊
北市宣布26日大規模演練！　市府轉運站、捷運站登場
北捷現花海！　卡片淚謝：向英雄致敬
「日本浪人背武士刀」行走九份！　遊客恐慌急報警
獨／「不對稱作戰恐攻」釀3死11傷　警追捕張文「18分鐘時差
快訊／台中摩鐵槍響！　男頭部中彈死亡
快訊／張文戶頭剩不到100元！　名下僅1輛10年老機車
快訊／別再繳錢！　5職業工會新黑名單出爐
快訊／2私校走入歷史！　60年老牌高中解散

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，22日中午在國民黨中央黨部召開記者會，正式發表三點聲明，宣布接受黨中央內參式民調結果，22日起停止爭取黨內提名，並將全力協助謝龍介贏得選舉。

2028美國總統大選美國總統民調共和黨民主黨范斯紐森

