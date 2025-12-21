　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網友喊該學中國「地鐵安檢」　石明謹：這次案發地點都不在站內

▲▼北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文隨機攻擊，釀4死11傷。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀成4死11傷。曾是警察的資深球評石明謹就發文表示，看到有人在吹捧中國地鐵有安檢，但這次案發地點，根本不在站內，如果因為少數人的行為，就改變本來的生活方式，這就是他們想達到的目的。

網友吹捧中國地鐵有安檢　石明謹：這次案發地點都不在站內

石明謹在臉書粉專上發文表示，現在有人開始吹捧中國地點進出有安檢，不論有事、沒事，都會搜包包、查身分證，但他點出，此次隨機攻擊事件，案發地點根本都不在站內。他也直言，若因為少數人的行為，造成大家恐懼，然後就改變自己的生活方式，這就是他們想要達成的目的。

貼文底下，不少網友也表示，「如果真的開始搜包，87%重疊的人開始吵政府擾民」、「支持安檢的這想法的人士認為所有公共場所都要像中共那樣有安檢」、「果不其然有人開始推崇把人當賊的方式了」、「等真的說要搜查包包時，又說執政黨獨裁」、「也是那群人等捷運耽擱個一、兩分鐘就靠X靠X，請問這些人上班是願意多早來排隊安檢」。

石明謹：「有件事」別急著做

此外，石明謹也提到，大家可能有在電影中看過類似場景，就是發生恐怖攻擊時，親友在現場已經找到安全的地點躲起來，而其他家人因為得知他在現場，所以便打電話詢問他是否安好，然後這時電話就在歹徒面前響起。因此他就提醒，大家千萬別急著這樣做。

12/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

網友喊該學中國「地鐵安檢」　石明謹：這次案發地點都不在站內

網友喊該學中國「地鐵安檢」　石明謹：這次案發地點都不在站內

【最後身影曝...】被張文砍殺蕭姓騎士 撐到轉角才倒地不治

張文案傷者找救命恩人　台大醫師：相信社會溫暖

北捷、中山商圈1219發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。台北市長蔣萬安今（21日）表示，有一位傷者第一時間是由一對顏姓醫師父女檔搶救才保住性命，這位傷者希望北市府能幫忙找到這2位醫師；蔣萬安下午2時也到台大醫院轉達感謝之意。據查，就是台大醫院急診部醫師顏瑞昇與他女兒顏均蓉。顏瑞昇表示救人是醫師的天職，也由衷地期盼逝者可以安息，傷者可以早日康復出院，更要大家相信這個社會是溫暖的，民眾有需要的時候，會有人伸出援手的。

張文恐攻效應　全台模仿留言逾20則

「救殺人犯的時候」在想什麼？醫曝救過殺父兇嫌

張文砍人逃逸監視器出包？　北捷認1組故障

發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

