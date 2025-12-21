網友喊該學中國「地鐵安檢」　石明謹：這次案發地點都不在站內

▲張文隨機攻擊，釀4死11傷。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀成4死11傷。曾是警察的資深球評石明謹就發文表示，看到有人在吹捧中國地鐵有安檢，但這次案發地點，根本不在站內，如果因為少數人的行為，就改變本來的生活方式，這就是他們想達到的目的。

網友吹捧中國地鐵有安檢 石明謹：這次案發地點都不在站內

石明謹在臉書粉專上發文表示，現在有人開始吹捧中國地點進出有安檢，不論有事、沒事，都會搜包包、查身分證，但他點出，此次隨機攻擊事件，案發地點根本都不在站內。他也直言，若因為少數人的行為，造成大家恐懼，然後就改變自己的生活方式，這就是他們想要達成的目的。

貼文底下，不少網友也表示，「如果真的開始搜包，87%重疊的人開始吵政府擾民」、「支持安檢的這想法的人士認為所有公共場所都要像中共那樣有安檢」、「果不其然有人開始推崇把人當賊的方式了」、「等真的說要搜查包包時，又說執政黨獨裁」、「也是那群人等捷運耽擱個一、兩分鐘就靠X靠X，請問這些人上班是願意多早來排隊安檢」。

石明謹：「有件事」別急著做

此外，石明謹也提到，大家可能有在電影中看過類似場景，就是發生恐怖攻擊時，親友在現場已經找到安全的地點躲起來，而其他家人因為得知他在現場，所以便打電話詢問他是否安好，然後這時電話就在歹徒面前響起。因此他就提醒，大家千萬別急著這樣做。