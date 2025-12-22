　
政治

基層警怨裝備要自購　張榮興指「沒這狀況」：自己買防彈衣不安全

▲▼警政署長張榮興、內政部長劉世芳。（圖／記者徐文彬攝）

▲警政署長張榮興(左)22日列席立法院內政委員會。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

27歲男子張文持刀在台北市隨機殺人釀3名民眾死亡，外界檢討社會安全網漏洞聲浪大，民進黨立委黃捷今（22日）質詢提到很多基層警察反應個人的基本配備都由自己購買，包括防彈背心。對此，警政署長張榮興表示，沒有這樣的狀況，那是個人行為，公發給同仁使用的武器裝備、設備都一定是最安全的，例如防彈衣自己去買，那是不安全的，不過有些個人使用裝備，警政署未來會因應同仁使用的相關便利性做更佳的加強裝備購買。

張文隨機殺人案後，立法院內政委員會變更22日議程，改邀請相關部會就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告，張榮興列席並備詢。針對案發現場北捷警察有無無線電不通情況，張榮興答詢黃捷表示，依據台北市調查，沒有無線電不通問題，當時捷運的警察也有到場，若有無線電失靈狀況，勤務是沒辦法運作的，且馬上就會知道，他要在這裡闢謠，是沒有這個問題，「每天生活的勤務的最重要工具，（無線電）不通，平常就沒辦法執行（勤務），這不可能的」。

接著，黃捷指出，很多基層警察向她表示個人的基本配備都由自己購買，至今還是這樣，包括辣椒水、警棍，甚至有人連防彈背心都自己買，且說要麼是沒發，要麼是公發品質真的太差，是否很常是這兩種情況？張榮興說，沒有這樣的狀況。但黃捷回應，這是基層員警跟她講的，什麼叫沒有這樣情況？很多人跟她說連秘錄器、辣椒水都自己買，甚至好一點的警棍、防彈背心都要自己想辦法找到更好的。張榮興表示，那個人行為啦。

黃捷說，這非個人行為，她希望警政署當基層員警最強的後盾，而最好方式就是給他們最好用的工具。張榮興指出，警察的武器裝備、設備都一定是最安全的，再公發給同仁使用，例如防彈衣若沒透過測試，自己去買，那是不安全的，但公發的是測試安全的裝備，那當然有些個人使用裝備，警政署未來會因應同仁使用的相關便利性做更佳的加強裝備購買。

每日新聞精選

12/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

警察張文隨機殺人警政署長黃捷張榮興

