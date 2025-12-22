掩蓋真相？淫魔富商檔案「川普1張照」一度被刪　司法部揭原因

▲ 一度被移除的照片中，抽屜中的照片可見川普身影。（圖／翻攝自justice.gov）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國司法部21日重新公開一張「淫魔富商」艾普斯坦公開檔案中的總統川普照片，此前因保護潛在受害者考量而被移除。司法部聲明表示，經審查後確認照片中並無受害者出現，因此決定重新發布，且未進行任何修改。

綜合《路透》等外媒，照片中一張桌子被打開的抽屜中，放著川普與多名女性的合影。紐約南區檢方為保護潛在受害者，將此照片標記需要進一步審查。副檢察長布蘭奇（Todd Blanche）21日對此說明，移除照片是出於對照片中女性的擔憂，「與川普總統無關。」

司法部19日釋出數千份艾普斯坦相關文件，這名已故性犯罪金融家2019年在獄中輕生。但大量資訊被塗黑處理引發各界質疑，包括部分共和黨人士，且川普與艾普斯坦的交情廣為人知，提及川普的文件卻寥寥無幾。

民主黨眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）21日接受ABC訪問時，要求對「公開文件未達法律明確要求的原因」進行全面調查；監督委員會民主黨人更指控這是「白宮的掩蓋行為」。

▲▼ 美國司法部19日公開艾普斯坦大量檔案照片。（圖／路透）

根據《紐約時報》、NPR及《美聯社》報導，包含這張川普照片在內，20日共有16張照片從司法部網站移除。司法部說明，接獲疑似受害者及其律師的移除要求後，基於謹慎考量才採取此行動，其他被移除的照片則幾乎都是艾普斯坦住宅內的裸女畫作。

司法部也聲稱，部分或完全塗黑照片是為保護逾1200名受害者及其家屬，但受害者、法律專家和民眾對此存疑。受害者魯布萊特（Ashley Rubright）15歲在棕櫚灘遇見艾普斯坦後遭受多年虐待，她向《天空新聞》表示，「看到完全塗黑的頁面，絕不可能只是為了保護受害者身分。」

代表部分受害者的律師奧爾雷德（Gloria Allred）也指出，儘管被大量塗黑，公開檔案中仍留有部分受害者的照片和姓名，有些照片中受害者甚至全裸或衣衫不整，「法律明確指出受害者姓名和所有身分資訊必須塗黑」，「這對受害者是進一步創傷。」

川普政府聲稱此次公開檔案展現史上最高透明度，但實際上是國會強制要求在19日前公開檔案。副檢察長布蘭奇表示，更多文件將在未來數周內陸續公開。而川普未被指控涉入艾普斯坦案中任何不當行為，他本人也未就這些檔案公開發表評論。