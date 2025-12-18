好市多開賣哈雷！　會員只關心同問題

▲好市多販售哈雷。（圖／翻攝臉書／Harley-Davidson Taipei 哈雷台北）

記者葉國吏／綜合報導

好市多（Costco）最近聯手美國知名重機品牌哈雷戴維森（Harley-Davidson），在全台14家分店同步展出兩款超人氣重型機車，引發全台車迷熱烈討論。不過車迷最好奇的還是同個問題。

哈雷進駐好市多好禮二選一 限黑鑽會員

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次好市多祭出的重量級商品，重機迷可在賣場親眼看到哈雷Nightster™ Special和Sportster™ S兩款車型。根據現場銷售人員表示，Nightster™ Special原價86.9萬元，專案價直接下殺至66.9萬元，現省20萬；Sportster™ S則從定價92.9萬降到76.9萬，同樣有超級折扣，讓不少哈雷粉絲心動不已。

這波優惠活動只開放給好市多黑鑽會員參加，兩款哈雷重機已於全台14間分店同步上架。除了購車折價，黑鑽會員還能獲贈5,000元好市多購物金，外加一組HP M700 Pro行車記錄器（市值7,990元）或重機考照課程，讓買車的同時還能享受更多福利。

好市多賣哈雷 社群關心退貨機制

不僅如此，哈雷合作專案還讓會員自由選擇行車記錄器或重機考照課程，無論是新手或老手都能享受貼心禮遇。不過，這波活動也在臉書社團掀起一波討論，許多民眾紛紛詢問「重機可以像其他商品一樣退貨嗎？」、「好市多會無條件退車嗎？」成為熱搜話題。

哈雷品牌效應，總統川普（Donald Trump）曾公開支持

哈雷戴維森（Harley-Davidson）不僅是重機界的經典，更曾獲美國前總統川普（Donald Trump）公開稱讚，象徵美式精神。如今哈雷進駐好市多，讓台灣消費者能更輕鬆入手夢幻重機。這次聯名專案不但讓車迷興奮，也讓重機市場掀起新一波話題與競爭。

好市多與哈雷的跨界合作，靠破天荒的現場展售與限時超殺優惠，成功吸引民眾目光。隨著活動話題延燒，未來是否會有更多車款登場，或好市多退貨政策是否延伸至重機，也成為消費者密切關注的焦點。