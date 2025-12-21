北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

記者張君豪／台北報導

21日16時許，北市松山區市民大道四段與八德路三段158巷口，發生一輛黑色休旅車於路口轉彎時，爆衝不慎衝上人行道，接連撞毀多部停放人行道上的5部機車，所幸未造成人員傷亡。

▲黑色休旅車暴衝撞人行道，2路人差點遭波及。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

松山警方調查，肇事車輛為林男駕駛自小客車，當時沿八德路三段158巷由北向南行駛，準備右轉進入市民大道。因駕駛專注查看市民大道東往西方向車流，未注意路面與人行道間的高低落差，右轉時右前車頭先撞上路旁攔杆，車輛隨後失控衝上人行道，車底壓毀5部機車及1部腳踏自行車。

事故發生時，現場有2名路人即將通過，與失控車輛僅差數步之遙，所幸及時閃避，未釀成人員傷亡。

事故發生後，肇事車輛冒出白煙幸未起火，現場並無人受傷。警方調查，黑色休旅車前車頭及底盤均有不同程度損毀，遭波及的5部機車及1部腳踏車亦全數受損。

經實施酒測，林姓駕駛酒測值為0，事故現場其餘車輛均為停放狀態，警方目前通知被撞受損車主出面依車禍事故處理流程蒐證。松山警方藉此案例提醒民眾：駕駛行經路口轉彎時，應注意路況及行人動線，確保行車安全。

