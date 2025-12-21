人在天堂錢在銀行！最美護理師Connie曝病房真相：身體累積警訊

▲「護齡姐姐」Connie(右)在許聖梅(左)主持的危機女王節目分享健康新知。 （圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

現代人生活節奏快、壓力大，長期累積下來，身體與心理往往悄悄亮起警訊。擁有「最美護理師」稱號的「護齡姐姐」Connie，從護理師的第一線視角出發，見證無數人生轉折後，最深的體悟只有一句話：「身心靈健康，才是真正撐得住人生的本錢」。

Connie擔任護理師多年，因亮眼外型與親切形象在網路累積高人氣，但她最常分享的，並不是保養秘訣，而是病房裡最真實的人生故事。她曾在危機女王節目中透露，自己照顧過一名事業成功的商業女強人，長年為事業拚搏、忽略健康，直到腎臟出現嚴重問題才就醫，卻已病重到連事業與身心都被壓垮，令人唏噓不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「在醫院，我看過太多『來不及』的故事。」Connie語氣平靜，卻字字沉重。她回憶，曾照顧一位企業董事長，過去在商場叱吒風雲，卻在某天被診斷出胰臟癌末期，從震驚、否認到以淚洗面，不到一年便離世。那段時間，對方常對她說：「早知道，就多注意自己的身體。」Connie感嘆，「『早知道』這三個字，真的換不回健康。」

▲「護齡姐姐」Connie身材火辣，很受粉絲喜愛。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不少網友好奇她如何維持身材與膚況，Connie卻直言，自己很少用「保養」來談健康。「在醫院裡，我看到太多病人不是不保養，而是太晚才開始對自己好。現在的醫療觀念，其實更重視預防與修復，而不是等身體出問題才補救。」

她也坦言，護理工作本身壓力不小，但正因長時間身處病房，更讓她理解什麼叫真正的「愛自己」。「愛自己不是犒賞自己，而是願意為自己的身心負責。很多不舒服，其實不是一天造成的，而是長期的壓力、情緒與疲勞累積。」

Connie分享，自己會透過課程與學習，讓身心靈保持平衡，也推薦民眾可依自身需求尋找合適的健康平台，她呼籲「不要等到躺在病床上，才開始後悔。」Connie最後提醒，身體與心理的警訊從來不是突然出現，而是一步步累積而來，一旦惡化到無法挽回，再多的財富也無法交換健康。