陸「液體口罩」熱銷！號稱阻隔99.9%病毒

▲「液體口罩」在電商平台上熱銷，號稱阻隔99.9%病毒。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一款名為「液體口罩」的鼻噴劑近期在電商平台上非常熱銷，號稱能夠阻絕流感及新冠，阻斷率達到99.9%，部分產品的年銷量甚至超過100萬瓶。不過，醫生認為，相關產品仍不能取代傳統口罩，號稱99.9%阻隔病毒也太過誇張，甚至已經涉嫌虛假宣傳。

號稱形成「物理屏障」 隔離外界病原微生物和過敏原

「液體口罩」產品通常以噴霧、凝膠的形式存在，據一些商家描述，此類噴霧劑只需往鼻腔噴一噴，就能形成「物理隔斷」，透過成膜技術在鼻腔黏膜上形成物理屏障，隔離外界病原微生物和過敏原等。

雖然在電商平台上的銷量不錯，但許多人仍對其宣稱的效果存疑，第五醫學中心感染病醫學部呼吸與危重症醫學科副主任醫師張大偉表示，所謂「液體口罩」的作用機制是否足夠有效，需滿足與鼻黏膜充分接觸、防護膜持續有效等多個條件。

產品未經臨床驗證 實際效果存疑

張大偉說，該產品沒有經過臨床驗證，預防效果到底如何目前還沒有相關研究數據支持，其保護效果僅在實驗室「有效」，這與真實複雜的人體環境相差甚遠。

張大偉指出，鼻腔不像水管一樣直，是一個立體結構，液體口罩無法全方位、無死角覆蓋，那一些沒有被噴到的鼻黏膜，遇到病原體仍可能被感染。

張大偉認為，現實生活中這層薄膜很難做到持續有效，「當我們摳鼻子、打噴嚏、擤鼻涕時，『液體口罩』在鼻腔內形成的薄膜會被破壞，所以它即使有效，持續時間也不穩定。」

醫：不能取代傳統口罩 「99.9%阻絕」涉虛假宣傳

對消費者最關心的「能否替代傳統口罩」這一問題，張大偉表示兩者不能相提並論。

張大偉說，傳統口罩，特別是醫用外科口罩主要通過物理阻隔機制，減少呼吸道病原體和顆粒物的傳播與吸入，其功能具有明確的技術標準支撐。

張大偉強調，「液體口罩」產品大多既非藥品也非醫療器械，而是「日用品」，「99.9%阻隔病毒」的宣傳語，實屬誇張，甚至涉嫌虛假宣傳，「醫療器械的管理非常嚴格，必須做臨床試驗來驗證它的有效性、安全性才能上市。」