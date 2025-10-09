郡昱口罩體驗門市10／10登場！　免費試戴、夢幻打卡牆超吸睛

▲郡昱口罩體驗門市10月10日開幕，打造免費試戴與夢幻打卡牆空間。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

MIT醫療口罩品牌「郡昱」再創話題！為了讓民眾能親自體驗口罩的舒適與貼合感，郡昱全新打造的「口罩體驗門市」將於10月10日於嘉義民雄正式開幕，現場除了有超過200款花色展示牆、免費試戴體驗，還能打卡拍照、玩互動遊戲，雙十連假開幕慶全館8折，邀請大小朋友一起「試出最適合的那一款」。

郡昱創立於2020年，早期為多家品牌代工醫療口罩，後以「MIT醫療口罩，全家人的口罩」為品牌理念，推出從嬰幼兒到長者各年齡層皆適用的多款口罩。旗下主打「玩美之選」妝容友善設計款，因貼膚不掉妝、透氣兼具美觀，深受年輕族群與網美喜愛，目前產品已進駐全臺超過600家藥局與診所，包括大樹藥局等大型通路。

全新「郡昱口罩體驗門市」採現代化明亮設計，主打「現場免費試戴」服務，讓消費者能直接挑選最符合臉型的款式。從平面、立體、醫療防護到高端時尚款，通通能試、能拍、能比。現場還有夢幻打卡牆與吉祥物「口罩小英雄呼呼」陪玩，完成指定任務即可兌換小禮，打造親子友善的體驗空間。

郡昱總經理陳嘉勝表示，體驗門市的設立，是希望結合「防護與生活美學」，讓口罩不只是防疫用品，更成為日常造型的一部分。「我們希望大家能親自感受不同款式的差異，找到最舒服的那一款，讓口罩戴出風格、戴出安全。」

開幕期間10月10日至12日全館8折，11月30日前持續享全館9折。活動期間於門市打卡上傳郡昱粉專，還可參加抽獎活動。更多資訊可上郡昱官網（https://www.jym.com.tw/）或郡昱FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/share/p/1ArpSwxDqt/）查詢。