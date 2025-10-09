　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

郡昱口罩體驗門市10／10登場！　免費試戴、夢幻打卡牆超吸睛

▲郡昱口罩體驗門市10月10日開幕，打造免費試戴與夢幻打卡牆空間。（記者林東良翻攝，下同）

▲郡昱口罩體驗門市10月10日開幕，打造免費試戴與夢幻打卡牆空間。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

MIT醫療口罩品牌「郡昱」再創話題！為了讓民眾能親自體驗口罩的舒適與貼合感，郡昱全新打造的「口罩體驗門市」將於10月10日於嘉義民雄正式開幕，現場除了有超過200款花色展示牆、免費試戴體驗，還能打卡拍照、玩互動遊戲，雙十連假開幕慶全館8折，邀請大小朋友一起「試出最適合的那一款」。

郡昱創立於2020年，早期為多家品牌代工醫療口罩，後以「MIT醫療口罩，全家人的口罩」為品牌理念，推出從嬰幼兒到長者各年齡層皆適用的多款口罩。旗下主打「玩美之選」妝容友善設計款，因貼膚不掉妝、透氣兼具美觀，深受年輕族群與網美喜愛，目前產品已進駐全臺超過600家藥局與診所，包括大樹藥局等大型通路。

▲郡昱口罩體驗門市10月10日開幕，打造免費試戴與夢幻打卡牆空間。（記者林東良翻攝，下同）

全新「郡昱口罩體驗門市」採現代化明亮設計，主打「現場免費試戴」服務，讓消費者能直接挑選最符合臉型的款式。從平面、立體、醫療防護到高端時尚款，通通能試、能拍、能比。現場還有夢幻打卡牆與吉祥物「口罩小英雄呼呼」陪玩，完成指定任務即可兌換小禮，打造親子友善的體驗空間。

郡昱總經理陳嘉勝表示，體驗門市的設立，是希望結合「防護與生活美學」，讓口罩不只是防疫用品，更成為日常造型的一部分。「我們希望大家能親自感受不同款式的差異，找到最舒服的那一款，讓口罩戴出風格、戴出安全。」

開幕期間10月10日至12日全館8折，11月30日前持續享全館9折。活動期間於門市打卡上傳郡昱粉專，還可參加抽獎活動。更多資訊可上郡昱官網（https://www.jym.com.tw/）或郡昱FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/share/p/1ArpSwxDqt/）查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沖繩機場「台人超沒水準一幕」　旅客怒：臉丟到國外
茶葉行9月才遷址！孝子未婚照顧母　睡夢中遭撞1死1傷
快訊／林口雙語幼兒園爆虐童　遭開罰30萬
無照猴載妹撞死人遭公審！　傳單滿街貼
21歲女剩30公斤慘死　出殯僅姊姊1人送行
「大嫂團」應援美照曝！　大谷翔平妻氣質現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南崗路以西高處都看得到國慶焰火　南投市同步推高處觀賞點市集

防災場變偷倒點！環保局緝查烏樹林暫置場違規車　最高可罰1500萬

台南善心魚湯店送愛心！　「水仙宮三兄弟」捐138萬災情勘查車

地面「冒泡泡」疑瓦斯外洩！　警消火速封路警戒查出水管爆裂

落實「五打七安」！　台南分署強力追欠毒駕男、違規男親屬代繳

郡昱口罩體驗門市10／10登場！　免費試戴、夢幻打卡牆超吸睛

台電桃園區營業處秋節送愛　贈路得啟智學園慰問金關懷弱勢

林果公司攜手桃園民代捐贈空氣循環殺菌燈　助力花蓮災後防疫重建

桃園《月圓越深情》秋節演唱會　穿國服+提燈籠…洋溢越南元素

沒闖紅燈也被罰？　原來是「太超過」了！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

南崗路以西高處都看得到國慶焰火　南投市同步推高處觀賞點市集

防災場變偷倒點！環保局緝查烏樹林暫置場違規車　最高可罰1500萬

台南善心魚湯店送愛心！　「水仙宮三兄弟」捐138萬災情勘查車

地面「冒泡泡」疑瓦斯外洩！　警消火速封路警戒查出水管爆裂

落實「五打七安」！　台南分署強力追欠毒駕男、違規男親屬代繳

郡昱口罩體驗門市10／10登場！　免費試戴、夢幻打卡牆超吸睛

台電桃園區營業處秋節送愛　贈路得啟智學園慰問金關懷弱勢

林果公司攜手桃園民代捐贈空氣循環殺菌燈　助力花蓮災後防疫重建

桃園《月圓越深情》秋節演唱會　穿國服+提燈籠…洋溢越南元素

沒闖紅燈也被罰？　原來是「太超過」了！

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片「初見就親吻」

移工超商鬼祟領7萬！拒檢大街狂奔與警拉扯　搜出水果刀被送辦

南崗路以西高處都看得到國慶焰火　南投市同步推高處觀賞點市集

防災場變偷倒點！環保局緝查烏樹林暫置場違規車　最高可罰1500萬

不滿被女友兒子趕出門　新北男公園堵人爆口角...火大砍她4刀！

青森弘前城天守閣11月底起暫停參觀！封館7年整修　最快2032開放

晶華線上旅展開跑！「3000元聯合住宿券」買10送1　1張可住旗下8館

台南善心魚湯店送愛心！　「水仙宮三兄弟」捐138萬災情勘查車

川普宣布以哈達停火協議！　聯合國盛讚：兩國方案「重大機遇」

邱垂正：習近平將「統一台灣」作為「中華民族偉大復興」指標

【全場掌聲暖爆】光復老師用江蕙的一句歌詞 道出對志工的感激

地方熱門新聞

沒闖紅燈也被罰？ 原來是「太超過」了！

台電桃園區處秋節送愛　贈慰問金關懷弱勢

林果公司攜手桃園民代　捐贈花蓮空氣循環殺菌燈

桃園《月圓越深情》演唱會　洋溢越南元素

企業包場勵志電影　激勵人心故事打動師生

2女大生迷路哭：有人教我走河床

用影像行銷新北！　侯友宜：讓城市故事被世界看見

郡昱口罩體驗門市10／10登場！免費試戴、夢幻打卡牆超吸睛

932線城際電巴上路！新北電動公車破300輛

用「義式烤雞」拜祖先...驚呆公婆

台南砸22億打造「生生有平板」黃偉哲：讓每個孩子都被看見

桃園青埔「廣天寺」　香客大樓工程上樑　

感謝鏟子超人+志工　連假3萬份早午餐送災區

台東多面向支援光復　新一波環保清消人力再出發

更多熱門

相關新聞

災區飄屍臭味！過來人「曝1自救法」：屢試不爽

災區飄屍臭味！過來人「曝1自救法」：屢試不爽

光復鄉救災今（4日）進入第12天，不少鏟子超人坦言，現場會聞到屍臭味。一名從事相關工作的網友分享，他在護墊上塗上涼油，再貼上口罩裡面，如此一來就能防止臭味撲鼻，若還是覺得味道濃烈，加強版則是把沾有涼油的衛生紙塞進鼻孔裡，「這招屢試不爽，我去看全身都蛆的屍體時都沒聞到味道。」

鏟子超人大軍中秋衝花蓮　「隱形毒粉塵」恐釀大病

鏟子超人大軍中秋衝花蓮　「隱形毒粉塵」恐釀大病

iPhone 17開賣！陸黃牛動起來 曝關鍵議價資訊：橙色Pro Max很吃香

iPhone 17開賣！陸黃牛動起來 曝關鍵議價資訊：橙色Pro Max很吃香

陸iPhone 17開賣！ 果粉凌晨2點搭火車赴上海排隊取貨

陸iPhone 17開賣！ 果粉凌晨2點搭火車赴上海排隊取貨

花蓮文旦柚全台新鮮上架　消費送萬元大抽獎

花蓮文旦柚全台新鮮上架　消費送萬元大抽獎

關鍵字：

郡昱口罩門市試戴

讀者迴響

熱門新聞

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘遭埋亡

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面