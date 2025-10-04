一般人沒聞過！災區飄屍臭味　過來人「曝1自救法」：屢試不爽

▲原PO分享，護墊塗上涼油，就聞不到屍臭味了。（示意圖／記者許權毅攝）



網搜小組／劉維榛報導

光復鄉救災今（4日）進入第12天，不少鏟子超人坦言，現場會聞到屍臭味。一名從事相關工作的網友分享，他在護墊上塗上涼油，再貼上口罩裡面，如此一來就能防止臭味撲鼻，若還是覺得味道濃烈，加強版則是把沾有涼油的衛生紙塞進鼻孔裡，「這招屢試不爽，我去看全身都蛆的屍體時都沒聞到味道。」

一名網友在Threads分享，他在工作上若聞到很濃的屍臭味時，會在口罩裡貼一片護墊，「對，就是女生用的那種，然後護墊上面狂撒涼油」，綠油精、白花油、百靈油都可以，「記住，一定要涼油！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO繼續說明，如果還是覺得味道很濃烈，可以拿衛生紙沾涼油，並塞到鼻孔裡，接著戴上加工後的口罩，「這招屢試不爽，我去看全身都蛆的屍體時都沒聞到味道。」

最後，原PO並不建議戴N95口罩，因為在災區鏟土非常耗費體力，就怕口鼻太悶了，恐會導致缺氧。

底下網友熱議，「我也分享一個，直接剪一小片痠痛貼布黏在口罩上也可以喔」、「有人捐口罩香氛扣！明天會送到」、「這真的太重要了，一般人真的沒聞過這種臭味，都是到現場才知道自己沒辦法接受」。

值得注意的是，有蠶豆症的人、尤其小孩子，就不可隨意使用涼油，「涼油常常有蠶豆症禁忌成分」、「如果蠶豆症患者無法用涼油，可以改用薑汁或戴兩層口罩，在中間夾薑片、或滴成分適用的精油也有效」。