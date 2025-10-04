　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一般人沒聞過！災區飄屍臭味　過來人「曝1自救法」：屢試不爽

▲光復車站,人潮,雨鞋,受傷。（圖／記者許權毅攝）

▲原PO分享，護墊塗上涼油，就聞不到屍臭味了。（示意圖／記者許權毅攝）

網搜小組／劉維榛報導

光復鄉救災今（4日）進入第12天，不少鏟子超人坦言，現場會聞到屍臭味。一名從事相關工作的網友分享，他在護墊上塗上涼油，再貼上口罩裡面，如此一來就能防止臭味撲鼻，若還是覺得味道濃烈，加強版則是把沾有涼油的衛生紙塞進鼻孔裡，「這招屢試不爽，我去看全身都蛆的屍體時都沒聞到味道。」

一名網友在Threads分享，他在工作上若聞到很濃的屍臭味時，會在口罩裡貼一片護墊，「對，就是女生用的那種，然後護墊上面狂撒涼油」，綠油精、白花油、百靈油都可以，「記住，一定要涼油！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO繼續說明，如果還是覺得味道很濃烈，可以拿衛生紙沾涼油，並塞到鼻孔裡，接著戴上加工後的口罩，「這招屢試不爽，我去看全身都蛆的屍體時都沒聞到味道。」

最後，原PO並不建議戴N95口罩，因為在災區鏟土非常耗費體力，就怕口鼻太悶了，恐會導致缺氧。

底下網友熱議，「我也分享一個，直接剪一小片痠痛貼布黏在口罩上也可以喔」、「有人捐口罩香氛扣！明天會送到」、「這真的太重要了，一般人真的沒聞過這種臭味，都是到現場才知道自己沒辦法接受」。

值得注意的是，有蠶豆症的人、尤其小孩子，就不可隨意使用涼油，「涼油常常有蠶豆症禁忌成分」、「如果蠶豆症患者無法用涼油，可以改用薑汁或戴兩層口罩，在中間夾薑片、或滴成分適用的精油也有效」。

【延伸閱讀】

►鏟子超人「光復1災區最好別去」 恐一輩子創傷！禮儀人員也說話了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中職季後賽對戰組合出爐！　完整賽程曝
一般人沒聞過！災區飄屍臭味　過來人曝「1自救法」
吹牛老爹遭判關4年2個月！　庭上落淚
金鐘國婚禮「百名賓客保護新娘」　宋智孝揭震撼場面
苗栗倉庫驚見一堆白骨　「確定是人類」
救災後衣服最好丟掉？　醫解答

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

月底要離職「公司不給中秋禮金」合理嗎？　過來人曝真相

一般人沒聞過！災區飄屍臭味　過來人「曝1自救法」：屢試不爽

怕感染鉤端螺旋體病！救災後「衣服最好丟掉？」　醫解答：太誇大

中秋連假飆高溫「4地有雨」　下周變天又有熱帶系統

之前是鄉間小路！光復「街景對比圖」曝光　他驚：抬手能摸到電線

鏟子超人「光復1災區最好別去」 恐一輩子創傷！禮儀人員也說話了

免費載百名「鏟子超人」！小黃英雄專車今出發　歌手林吟蔚也現身

「文旦與柚子差別」55%的人答錯　教育部曝挑選3大重點

桃園國慶嘉年華！「黑貓中隊」降臨風禾公園升旗典禮

「哈隆」颱風最快今明生成　專家：若靠台灣首波東北季風恐延後

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

月底要離職「公司不給中秋禮金」合理嗎？　過來人曝真相

一般人沒聞過！災區飄屍臭味　過來人「曝1自救法」：屢試不爽

怕感染鉤端螺旋體病！救災後「衣服最好丟掉？」　醫解答：太誇大

中秋連假飆高溫「4地有雨」　下周變天又有熱帶系統

之前是鄉間小路！光復「街景對比圖」曝光　他驚：抬手能摸到電線

鏟子超人「光復1災區最好別去」 恐一輩子創傷！禮儀人員也說話了

免費載百名「鏟子超人」！小黃英雄專車今出發　歌手林吟蔚也現身

「文旦與柚子差別」55%的人答錯　教育部曝挑選3大重點

桃園國慶嘉年華！「黑貓中隊」降臨風禾公園升旗典禮

「哈隆」颱風最快今明生成　專家：若靠台灣首波東北季風恐延後

藍黨魁選舉倒數兩週　邱毅談選票結構：鄭麗文吸自主票掌握絕對優勢

獅猿挑戰賽10/10開打！台灣大賽10/18登場　完整賽程出爐

喝瓶裝水體內「年增9萬塑膠微粒」！　恐罹癌傷腦引發呼吸道疾病

每半年查一次軍公教？陸委會澄清：只有新任或職務異動時才需配合

55688鏟子超人專車前進花蓮　台灣大車隊專車免費載

連假首日國1塞爆！中部路段釀13起追撞　彰化＝王田成停車場

LIFE經典／世界最大單塔不對稱斜張橋明年通車　將成台灣新地標

剛上工1週！45歲菜鳥女車手高鐵站被逮　哭喊想回家：我會怕

中悦開發青埔「急轉彎」　高層親曝2018年嗅到1趨勢

全台7間特色烤肉攻略！嘗鮮鴕鳥紅鹿肉、個人包廂邊烤邊看網飛

【肉身護女童】正義男遭砍2刀！進ICU搶救 痛苦求救畫面曝

生活熱門新聞

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

麥德姆西奔登陸　估胖成中颱甩雨台灣

李多慧用4個字拿下雙11活動　網：敢騙就抵制

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

鏟子超人喝醉破壞民宿　業者：不再免費接待

她買好市多肉片油花太多　網曝可退貨

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

馬太鞍溪土堤要蓋好了　水流不會再進光復鄉

今年中秋預估破紀錄！　專家提醒：別把自己烤了

北捷「優先席讓座」風波紅到國外！　韓網反應超意外

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

更多熱門

相關新聞

救災後「衣服最好丟掉？」　醫解答：太誇大

救災後「衣服最好丟掉？」　醫解答：太誇大

近來有不少民眾前去花蓮光復鄉，協助清淤，不過，網路上卻傳出消息，指水災後會孳生鉤端螺旋體，因此民眾救災後最好丟棄身上的衣服。對此，台灣事實查核中心表示，水災後確實容易增加感染鉤端螺旋體的風險，但是與衣物無關，只要正常清洗即可，不用丟棄，也不必特別使用漂白水殺菌。

外科手術破千人　慈院災區駐診2度延長

外科手術破千人　慈院災區駐診2度延長

受傷請找我　行走天使守護災民和鏟子超人

受傷請找我　行走天使守護災民和鏟子超人

免費載百名「鏟子超人」！小黃英雄專車今出發　歌手林吟蔚也現身

免費載百名「鏟子超人」！小黃英雄專車今出發　歌手林吟蔚也現身

救災被逼「跟李多慧一樣素顏」

救災被逼「跟李多慧一樣素顏」

關鍵字：

光復災區屍臭味鏟子超人涼油護墊口罩衛生紙綠油精

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

麥德姆西奔登陸　估胖成中颱甩雨台灣

光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇到

信義區見保時捷遭噴「渣男包養」

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面