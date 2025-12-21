　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝26日提彈劾賴清德程序草案　黃國昌：各地舉辦完公聽會後再表決

▲黃國昌出席民眾黨「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲黃國昌出席民眾黨「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇，並於會前受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院在野黨將對總統賴清德提出彈劾案。民眾黨立法院黨團總召兼黨主席黃國昌今（21日）透露，下周五（26日）會提出彈劾程序草案，包括全院委員會什麼時候召開、怎麼進行，他這一兩天跟國民黨立法院黨團書記長羅智強密集討論中；而排的議程裡，會到台灣每個縣市、每個社區、每個角落舉辦彈劾總統公聽會，等到所有公聽會舉辦完畢，才會進行投票表決程序。

國民黨團、民眾黨團19日宣布，將對賴清德提出彈劾案。羅智強表示，將在23日的程序委員會中排案，最快26日院會就可以表決，表決通過成案後，就會召開全院委員會討論日程表草案；後續除將邀賴以被彈劾人身分到立院說明，也不排除於全國各地舉辦公聽會。

黃國昌21日下午出席民眾黨「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇，並於會前受訪。對於是否跟國民黨商討好彈劾案主文的內容跟方向？會否把質詢方式，例如一問一答都寫進去？黃國昌說，彈劾文上周五全數簽署完畢，已正式送給議事處，星期二（23日）就會排入程序委員會，下周五（26日）會提出彈劾程序草案，包括全院委員會什麼時候召開、怎麼進行，這一兩天跟羅智強密集討論中。

黃國昌說，他非常慎重看待這場彈劾賴清德違憲的程序，會先在立法院先召開公聽會，也會邀請賴依照《立法院職權行使法》規定列席說明，但請賴注意，不是來國情報告，而是以被彈劾人身分列席說明；也賴不要誤會，可請賴列席說明的條文，跟新國會一點關係也沒有，而是賴自己當立委就通過的條文，不知道賴到時會不會又說條文違憲、「立法院沒資格邀請我列席說明」，5位司法「獨夫」（指大法官）趕快出來幫賴皇帝洗地，說邀請被彈劾人來國會列席說明的條文違憲，民進黨現在做什麼沒有下限的事情，都不會讓他感到驚訝。

黃國昌表示，但在野黨要訴諸的是讓人民知道，台灣人幾十年來爭取到的民主自由法治，在賴清德執政一年多時間內就被糟蹋地體無完膚，因此排的議程裡，會在全國各地舉辦公聽會，由立法院依照《立法院職權行使法》相關規定，到台灣每個縣市、每個社區、每個角落舉辦彈劾總統公聽會，等到所有公聽會舉辦完畢，才會進行投票表決程序，因為要讓人民清楚知道為何彈劾總統。

