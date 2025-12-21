　
社會焦點

張文5度變裝預謀大規模犯案！「這些武器」囤商旅驚呆警方

張文被查出，他早已擬好作案計劃。（翻攝畫面）

▲張文被查出，早已擬好作案計劃。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

通緝犯張文前晚在北捷隨機殺人，造成4死11傷悲劇，警方調查張文犯案前已規劃縝密，包含事前勘查地形、將藏匿處由租屋處轉移至附近商旅，犯案過程5度變裝，囤放汽油彈、煙霧彈、刀具等犯案工具，所幸即時攔阻，未擴大更多傷亡。

不排除還計畫下一場更大規模犯案

警方調查，張文事前共準備35顆汽油彈、24顆煙霧彈、13把刀具，但犯案時僅攜帶並使用其中一小部分，其餘仍留在商旅套房內，未攜出所有預備武器，顯示其完成19日行動後，可能打算脫離現場，不排除還計畫下一場更大規模犯行。

張文19日依計畫先在台北車站捷運站內投擲煙霧彈，意圖製造混亂，企圖以「煙霧」掩護真正意圖。期間雖有民眾奮勇上前試圖壓制，卻不幸遭其殺害。

犯案後，張文迅速變裝混入人群離開，返回商旅補充武器，隨後轉往人潮更多的捷運中山站外及誠品南西店一帶。

仍保留大量「彈藥」

警方指出，若張文原本打算犯案後尋死，理應一次帶足所有武器並全數使用，但他明顯保留大量「彈藥」，顯示仍有後續行動規劃。

警方調查，張文除準備煙霧彈、汽油彈與刀械外，還購買防毒面具、雨衣、帽子、戰術背心、護膝等裝備，並規劃至少5次變裝，企圖在犯案過程中不斷更換外觀，藉此在人群中逃脫。

另外，張文在犯案前即曾實地勘查犯案地點與路線，但進入誠品南西店後，疑事跡敗露墜樓身亡。


12/19 全台詐欺最新數據

ET快訊
北捷砍人案「網喊學武術防身」！　跆拳道國手勸：趕快跑
IG「中山砍人不揪」　19歲男大生送辦！急下架道歉
快訊／3被害者遺體發還家屬！　檢23日解剖張文
快訊／UG道歉了！　1舉動再被批
真的全倒了！　「網紅手搖最後1家」宣布關門
「張文我兄弟」釀恐慌！電機系男大生被逮　曝轉傳原因

菜市仔送200碗暖心湯圓　台中警分局長國台語宣導反詐騙

IG限動貼「中山砍人不揪」　新北19歲男大生被送辦！急下架道歉

桃園小貨車T字路碰撞機車　騎士噴飛滾草地全身多處擦傷

高雄舊城圓環狂竄白煙！網友驚嚇以為又是煙霧彈...警曝真相

快訊／3被害死者遺體已發還家屬！檢方23日將解剖張文　釐清死因

恆春知名自由潛水教練性侵少女喊「對不起」　和解獲緩刑

屏東怪怪男一路尾隨…朝女騎士「噴不明液體」！警方鎖定身分了

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

高雄住宅式宮廟火警！疑燒金紙餘燼釀禍　住戶急逃生

女登火炎山失聯！消防出動空拍機山谷中尋獲　疑墜崖倒臥斜坡亡　

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

社會熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

為何路人沒反應？她嘆：台灣的幸運也是脆弱

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

台中南屯驚傳墜樓！30歲女13樓墜落

「大家都在逃只有他上前」　余先生英勇制止張文不幸喪命

因應隨機傷人案　台北馬拉松693名警力全副武裝

因應隨機傷人案　台北馬拉松693名警力全副武裝

榮獲世界田徑總會金標籤認證的台北馬拉松今（21日）上午計有2萬8000名跑者齊聚台北市政府前廣場於6時30分起跑，但日前傍晚在捷運台北車站、中山商圈發生隨機砍人事件，釀四人死亡、多人受傷，引發外界擔心馬拉松活動的安全。台北市長蔣萬安一早視察維安部署，已責成警察局啟動加強維安計劃，現場共動員693名警力，較原規劃增加340人，警力幾乎倍增，並做出三點裁示，要求局處絕對不能掉以輕心、絕不鬆懈。。

徒手替騎士止血　日記者完成愛滋預防投藥

徒手替騎士止血　日記者完成愛滋預防投藥

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文檢討「鄭捷模式」死路一條　作案計畫書選中開放空間犯案

張文檢討「鄭捷模式」死路一條　作案計畫書選中開放空間犯案

預謀更大規模犯案！張文「造煙再砍人」　5度變裝、商旅囤汽油彈

預謀更大規模犯案！張文「造煙再砍人」　5度變裝、商旅囤汽油彈

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

Google將永久停用暗網報告

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

