緊急逃生口小綠人真名曝光！身世藏沉重過往　網驚：冷知識太強

網友透露緊急出口小綠人源自日本，由於檢討火災慘痛教訓，才設計通用的逃生標誌。（示意圖，photoAC）

▲網友透露緊急出口小綠人源自日本，由於檢討火災慘痛教訓，才設計通用的逃生標誌。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

大家在電影院或百貨公司常看到的緊急逃生口小綠人，最近在社群平台引發熱議。那位指引世人逃生方向的小綠人其實有名有姓，日文稱他為皮特托先生（ピクトさん），這個冷知識瞬間在網路上炸開，不少人感到新奇，紛紛表示這絕對是年度最酷的無用小知識，原來他不是無名氏。

小綠人的名字是什麼？

最近Threads上掀起一場冷知識爭霸戰，其中最吸睛的情報莫過於緊急出口那個奔跑的小綠人。網友爆料這名家喻戶曉的特技演員其實有名有姓，日文稱呼他為皮特托先生，不少網友驚嘆這個看似平凡的標誌背後，竟然誕生於一段沉重的過往。

為什麼要設計小綠人？

皮特托先生的誕生背景其實充滿洋蔥，回顧1970年代的日本，幾場大火奪走上百條人命，暴露出逃生導引設備的不足。當時檢討發現，濃煙瀰漫加上民眾恐慌，讓人在混亂中根本找不到逃生路徑，這才發現統一標誌的重要性。

小綠人誕生年份？

為了讓大家在危急時刻一眼看到活路，日本消防安全協會於1978年舉辦設計大賽。在那場競賽中，小綠人奔向門口的圖樣憑藉超高的直覺性奪冠，隨後再經過多摩美術大學的教授細修潤飾定稿，這款設計後來在國際ISO安全標誌大賽大放異彩，被採納為全球通用標準。如今皮特托先生的身影遍布各國，成為現代公共空間中，最讓人安心的綠色身影。


為了挺過全球暖化，北大西洋北極熊正悄悄啟動基因自救模式！科學家發現格陵蘭東南部的北極熊，其DNA正隨著升溫出現奇妙變化。負責這項研究的英國東英吉利大學（University of East Anglia）環境科學家戈登認為，這雖然為北極熊的未來點燃一絲曙光，但人類減少碳排的腳步絕對不能停，否則這群白毛戰士仍難逃滅絕危機。

