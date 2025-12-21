天生雙陰道走紅！　27歲情色網美「宣布引退」尋找真愛

▲ 安妮對外宣布準備引退。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國27歲情色網美安妮（Annie Charlotte）因罹患罕見的「雙子宮症」，天生擁有兩個陰道、兩個子宮，在成人影片產業闖出名號，靠著獨特的身體構造賺進大筆收入，近日卻宣布準備引退，背後原因令人心酸。

根據《每日郵報》，安妮透露，儘管在OnlyFans平台擁有眾多粉絲，她渴望找到真愛的心願始終無法實現，「這對我的生活影響太大了。我已經27歲了，我希望有人愛我，我想要快樂」，「網路上的人都告訴我，如果繼續做這份工作，尤其是拍主流色情片，我永遠不會快樂，沒有男人會想跟我在一起。」

她坦言曾經歷好幾段「虛假關係」，對方要不是想利用她博關注，就是為了體驗她的雙陰道，「我遇過的有些人是因為喜歡我的工作才想跟我在一起，這比因為工作不想跟我在一起的感覺更糟，他們只是想透過我來滿足某種幻想。」

▲ 安妮渴望真正的戀愛。（圖／翻攝自IG）

令她決心引退的轉捩點是一段原本發展順利的感情因為她的工作而告終，對方因無法接受她在社群媒體上的形象，最終選擇分手，「我也意識到，業界的其他男性要麼因為我的工作不尊重我，要麼口中說尊重我，實際上心裡覺得我又髒又噁心。」

安妮患有的「雙子宮症」是一種極為罕見的先天性疾病，每3000名女性中僅有1人罹患。這種疾病不僅在生理上造成困擾，也讓她的感情路格外坎坷，「因為我的病，人們討論的第一件事永遠都是性，但有時候我只是希望有人能真正了解我，」

「27歲還沒談過戀愛真是太糟了，我真的很想試試看」，儘管面臨重重挑戰，安妮仍抱有希望，期待能找到一個「愛我、幽默，願意愛真正的我的人」，「還要願意陪我打電動。」