OnlyFans因工作被家族排擠！外婆一聽「月收310萬」態度變了

記者柯振中／綜合報導

英國南約克郡的OnlyFans模特兒Amber O’Donnell近日在社群平台X上引發討論。她聲稱，原本因家人得知她從事OnlyFans工作而被外婆取消耶誕節聚會邀請，但在外婆得知她月收入高達10萬美元後，態度大轉彎，重新邀請她回家過節。相關貼文曝光後迅速在網路掀起熱議，不少網友討論家人態度的轉變。

綜合外媒報導，根據O’Donnell的貼文，她於11月29日先表示自己因新工作遭到家族疏遠，並附上疑似外婆傳來的訊息，詢問OnlyFans是什麼。外婆在上網搜尋後，接著傳來訊息取消她參加耶誕聚會的資格。該對話截圖在社群平台引起大量轉發。

O’Donnell於12月1日再度更新，表示外婆得知她月收10萬美元（約新台幣314萬元）後立刻改口。她曝光的訊息顯示，外婆驚訝於她的收入，甚至開玩笑地說，如果外公能獲得一台新的Volvo，她仍然可以回家過節。O’Donnell也在留言區分享自己的收益圖表，顯示2025年11月的總收入超過10萬美元。

這組對話在網路上掀起兩極反應。部分網友支持O’Donnell，認為家人不該以工作內容作為排斥理由；也有網友質疑整起事件的真實性，認為可能是為了社群聲量而刻意安排，但相關說法O’Donnell並未回應。