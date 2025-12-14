　
國際

以色列稱擊斃哈瑪斯第二把交椅！　10月停火來最重大刺殺

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

以色列軍方13日證實，以軍在加薩市襲擊車輛，擊斃哈瑪斯的高階指揮官薩伊德（Raed Saed）。這起事件被視為今年10月加薩停火協議生效以來，最重大的哈瑪斯高層遭到擊殺案件。

路透社報導，薩伊德是2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列行動的主要策劃者之一。以色列軍方認定，他長期參與哈瑪斯的軍事行動與武器體系建構，是關鍵決策人物。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與國防部長卡茲（Israel Katz）透過聯合聲明表示，這次軍事行動是回應哈瑪斯稍早發動的攻擊。該起攻擊中，爆炸裝置造成2名以色列士兵受傷。聲明強調，以色列將持續採取行動，防止任何破壞停火安排、威脅以國安全的行為。

根據加薩走廊衛生當局通報，加薩市這起車輛遭襲事件共造成5人死亡、至少25人受傷。不過，哈瑪斯方面或當地醫療單位尚未正式證實，薩伊德是否名列死者之中。

一名以色列軍方官員表示，薩伊德是哈瑪斯高層成員之一，曾協助建立並推動該組織的武器製造與補給網絡。這名官員指出，薩伊德在過去數月持續致力於重建哈瑪斯的軍力與武器生產能力，相關行為已明顯違反停火協議。

哈瑪斯方面的消息人士則透露，薩伊德在該組織第二把交椅。哈瑪斯隨後發布聲明，譴責以色列的攻擊行動。不過，聲明中未說明薩伊德是否受傷或身亡，也未宣布任何具體報復行動。

12/11 全台詐欺最新數據

