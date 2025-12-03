　
    • 　
>
東森藏寶閣攜手臺藝大！景泰藍泰斗、熱貢唐卡神匠珍稀之作同場亮相　規模罕見

▲▼ 東森藏寶閣藝術展,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物「東森藏寶閣」3日於國立臺灣藝術大學盛大舉辦《景泰百寶．吉祥東昇》東方藝術收藏特展，以罕見規模展出三位藝術大師88件珍稀作品，東森集團總裁王令麟（左５）親自出席活動現場支持，並與台灣工藝協會理事長劉武（左3）、藝術家范振金（左4）、張美雲（左1）等貴賓以及東森會員們共同揭幕。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

適逢故宮建院百年，東森購物「東森藏寶閣」今（3）日於國立臺灣藝術大學盛大舉辦《景泰百寶．吉祥東昇》東方藝術收藏特展，集結「景泰藍泰斗」劉永森、「熱貢唐卡神匠」斗尕及其傳人尕藏尼瑪三大藝術大師作品，以罕見規模同場展出88件珍稀作品，致敬中華文化瑰寶，為當代收藏市場注入新話題。活動現場，東森集團總裁王令麟親自出席支持，並與台灣工藝協會理事長劉武、藝術家范振金、張美雲等貴賓共同揭幕，吸引近百位東森會員熱情參與，現場座無虛席。

▲▼ 東森藏寶閣藝術展 。（圖／記者徐文彬攝）

▲來到東森藏寶閣可以一次欣賞景泰藍與唐卡等珍稀藝術作品。

▲▼ 東森藏寶閣藝術展,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲展覽吸引近百位東森會員熱情參與，現場座無虛席。

高齡88歲、被譽為「當代景泰藍嵌玉第一人」的藝術泰斗劉永森雖無法親臨現場，但他透過視訊連線為大家帶來驚喜，簡短致詞感謝東森藏寶閣提供最大的展示平台，並表示「從事藝術工作71年，讓藝術走進千家萬戶，是我一生中最大的願望。」而此次特展聚焦展出多件宮廷級鉅作，其中必看亮點絕世精品《六龍如意寶鼎》，此鼎高99公分，寓意「六六大順、長長久久」，以景泰藍為主體，巧妙結合掐絲、雕漆、翡翠、瑪瑙等多重皇家工藝。

另一件重量級作品為其晉升國家級大師的參評之作《日進斗金 神鹿聚寶》，以瑞鹿為形，取「路路亨通、財源廣聚」之吉祥寓意，並以龍袍帝王黃為主色調，結合景泰藍與各類寶玉石鑲嵌，彰顯皇家氣派。

▲▼ 東森藏寶閣藝術展 。（圖／記者徐文彬攝）

▲絕世精品《六龍如意寶鼎》。

▲▼ 東森藏寶閣藝術展 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼《日進斗金 神鹿聚寶》。

▲▼ 東森藏寶閣藝術展,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

同時，為迎接2026丙午馬年，劉永森的三款新作於展場首度亮相，《鴻運當頭馬上發財》將馬的紋飾設計於圓盤之上，以大紅為地象徵鴻運當頭，主視覺黑色駿馬「踏雪烏騅」寓意財源廣進；《盛世神駿》以盛唐文化為靈感，結合掐絲、花絲鑲嵌、鏨刻等獨門工藝，馬身豐腴、氣宇軒昂，神態雄渾，深蘊盛世中華的蓬勃生命力；《阿玉錫持矛蕩寇圖琺瑯畫》以郎世寧畫作《阿玉錫持矛蕩寇圖卷》為藍本，運用景泰藍掐絲工藝進行平面化創新，高度還原原作精神，象徵勇往直前、破除萬難的精神。

▲▼ 東森藏寶閣藝術展 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《鴻運當頭馬上發財》。

▲▼ 東森藏寶閣藝術展 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《盛世神駿》。

▲▼ 東森藏寶閣藝術展 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《阿玉錫持矛蕩寇圖琺瑯畫》。

特展另一重點還有唐卡藝術的最高成就代表，已故的中國工藝美術大師斗尕，以及其子兼傳人尕藏尼瑪的作品，包括《長壽三尊》、《五部文殊》、《釋迦牟尼五大弟子講經圖》、《五姓財神》等，每幅唐卡均為手工繪製。斗尕是國家級熱貢唐卡非遺傳承人001號，從藝超過70年，被譽為「熱貢藝術神匠」，並以「筆尖上的修行者」之名，常年免費招收殘疾孤苦學徒，具備高度社會責任感。

尕藏尼瑪特別透過影片致意，分享在父親（斗尕）離世後重新提筆的心路歷程：「當我拿起來畫筆的那一刻，突然覺得父親他從來沒有離開，他就在我的筆尖引導著我」，他表示將繼續努力，把唐卡藝術傳承下去，並感謝東森讓父親的藝術被更多人看見、記住。

▲▼ 東森藏寶閣藝術展 。（圖／記者徐文彬攝）

▲中國工藝美術大師斗尕及其子兼傳人尕藏尼瑪的每幅唐卡均為手工繪製。

▲▼ 東森藏寶閣藝術展,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟致詞提到東森將會持續推動文化藝術的傳承。

王令麟表示，此次是東森藏寶閣與臺藝大首度攜手舉辦特展，感謝長期以來愛護東森、一同推廣藝術收藏的會員們共襄盛舉。鑒於觀察到會員隨著年齡增長，對文化藝術的追求日益渴望，東森於2018年成立「東森藏寶閣」，專責尋求中華文化藝術產品提供服務，至今已邁入第八年，獲得良好迴響，東森將會持續推動文化藝術的傳承，預計2026年東森企業總部完成後，將建置獨立展覽館，以長期、定期的方式邀請文化藝術界人士展出作品，分享給更多會員，屆時展覽空間將能容納更多人與更多展品。

▲▼ 東森藏寶閣藝術展 。（圖／記者徐文彬攝）

▲藝術家范振金表示能夠在東森藏寶閣看到劉永森的作品，機會實屬難得。

此次受邀的藝術家范振金回到母校臺藝大參與東森藏寶閣盛會，他提到自己與劉永森同為1938年出生，對於劉永森堅持從事製作流程繁複、耗時且高成本的景泰藍工藝，表示由衷佩服。他以專業角度指出，景泰藍的工藝極為複雜，需經歷多次高溫燒製、上釉、打磨與最終鍍金，過去臺灣於1970至1980年代亦有人從事製作景泰藍，但因工資成本高昂而逐漸沒落，因此能夠在東森藏寶閣看到劉永森的作品，機會實屬難得。

范振金提到，希望年輕人能用我們的思考、研究，用科學的方法替代人工，把景泰藍的技術及藝術延續下去，「來東森藏寶閣，可以省下旅費，近距離觀賞景泰藍、唐卡等珍貴藝術品，非常划得來」。同時，他也肯定東森藏寶閣舉辦展覽，對中國文化傳承具有很大的幫助。

▲▼ 東森藏寶閣藝術展 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台灣工藝協會理事長劉武對於東森藏寶閣的用心感到敬佩。

台灣工藝協會理事長劉武指出，景泰藍工藝因製作工序繁複、耗時長，從業人員日漸稀少，在臺灣幾已中斷，對於東森不以利益為首要考量，將罕見的工藝品帶入臺灣，讓民眾得以近距離參觀欣賞，對於東森藏寶閣的用心感到敬佩。

陶瓷彩繪工作者張美雲則分享了景泰藍對其創作的影響。她表示，景泰藍強烈的色系和吉祥圖騰如牡丹、蓮花、蟠桃等，是她在設計圖騰上的重要靈感根據，能激發創意的火花，法華彩技術雖非採用掐絲工藝，但亦是以立體線條再填色，與景泰藍的精神有所呼應。

《景泰百寶．吉祥東昇》景泰藍x熱貢唐卡x漏痕畫派東方藝術特藏特展，自 12月3日起於國立臺灣藝術大學展出，展覽為期10天，歡迎預約導覽，近距離感受皇家工藝與唐卡藝術的頂級美學盛宴。

東森藏寶閣攜手臺藝大！景泰藍泰斗、熱貢唐卡神匠珍稀之作同場亮相　規模罕見

東森集團再獲獎　更保北部三分會更保節頒獎

東森集團再獲獎　更保北部三分會更保節頒獎

東森集團總裁王令麟熱心公益，近年來更因為扶助更生人，而多次獲得更生保護會頒獎表揚。其中更生保護會台北、士林、新北三個分會，於19日舉行「第80屆更生保護節」慶祝活動，也再度頒獎表揚「東森社會福利慈善基金會」，讓東森集團榮譽再添一筆。

東里國小學童「快閃東森廣場」以悠揚樂聲回饋社會

東里國小學童「快閃東森廣場」以悠揚樂聲回饋社會

東森集團AI轉型　東森購物獲利創新高

東森集團AI轉型　東森購物獲利創新高

高雄身障藝術家聯展用色彩寫下生命韌性

高雄身障藝術家聯展用色彩寫下生命韌性

東森攜手微軟、AWS、Google、百度　推動產業升級

東森攜手微軟、AWS、Google、百度　推動產業升級

王令麟東森購物東森藏寶閣藝術家東森購物電話行銷范振金劉武劉永森景泰藍熱貢唐卡斗尕尕藏尼瑪

