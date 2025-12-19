變身Live House！彰基連開3天演唱會 　超狂卡司慰勞醫護嗨翻天

▲彰基歲末將舉辦3天演唱會。（圖／彰基提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化基督教醫學中心今年歲末要直接把醫院變成大型演唱會現場，邀請多組告五人、宇宙人、大支、董事長樂團等人輪番上陣演唱，慰勞辛苦一整年的醫護同仁。這個被網友狂讚「根本是夢幻卡司」的活動，確認將於12月23日、24日及26日熱烈登場，打造三天三夜音樂療癒時光，僅限院內人員參加。

這場名為「第一屆 Healing Harmony 彰基醫護音樂節」的歲末盛宴，演出陣容華麗到令人咋舌。包括人氣天團「告五人」、金曲樂團「宇宙人」、「董事長樂團」、「麋先生」、「TRASH」、「拍謝少年」，實力唱將「Kimberley陳芳語」、「鼓鼓呂思緯」，以及音樂風格獨特的「Tizzy Bac」、「大支」、「鍾綺」等。名單一在社群平台Threads上流出，立即引爆熱議，網友紛紛留言：「這陣容太誇張！」、「醫院的活動？我還以為是大型音樂祭！」、「彰基還缺員工嗎？」

對於這場別開生面的歲末活動，彰基總院長陳穆寬醫師親自說明，演唱會特意選在23、24、26日舉行（25日聖誕節休演），就是要將醫院打造成「三天三夜的Live House」。演出風格橫跨嘻哈、搖滾、抒情、舞曲，希望能透過多元的音樂，為長時間承受高壓的醫護同仁提供一個徹底放鬆、紓壓的管道。

陳穆寬總院長感性表示：「辛苦了，謝謝大家撐住台灣醫療！這幾晚請大家盡情抒發情緒，好好當觀眾。」他希望藉由音樂節，讓同仁「把壓力留在今年，把新的希望與愛帶進2026年」。消息傳出，最興奮的莫過於彰基的員工。院內反應極為熱烈，許多醫護人員得知能在工作地點近距離欣賞偶像演出，直呼「太幸福了」、「被醫院寵愛的感覺」。

除了音樂盛宴，員工關心的年終獎金議題，院方也帶來安定人心的消息。彰基強調，雖然醫院始終堅持自費醫療比例維持在最低水準，以保障民眾就醫權益，但同仁無需擔心會回到過去「年終僅0.6個月」的情況。

院方表示，只要全體同仁持續深化醫療品質、專心投入重症照護，並落實公開透明的議價採購制度，醫院整體營運自然能創造合理盈餘。這些成果也將直接回饋在員工的年終獎金與各項福利上。預計詳細的年終獎金發放方案，將在12月底前正式向同仁公佈。

