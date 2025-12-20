「人都是怕危險的！」胡采蘋慟保全殉職：危機時刻才知真英雄

▲北捷恐攻男張文釀4死11傷，保全家屬抵達醫院認屍。（圖／ETtoday攝影中心）

記者鄺郁庭／綜合報導

北捷、中山商圈日前發生隨機攻擊事件，兇手張文投擲煙霧彈、持刀傷人，造成北捷、百貨保全傷亡。對此，財經網美胡采蘋認為，人都是害怕危險的，但也有人沒忘記自己的職責，忠於職守、保護大眾，「平常也許人人看起來一樣，但是危機時刻才知道他們是真英雄。」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文，文中提到第一時間上前阻止張文丟煙霧彈的北捷保全和捷運局的員工，其中，保全遭砍傷，不治身亡。另外，她還提到，中山商圈百貨的年輕保全為了保護客人，也被刺傷胸口，「我看到警察把他們架出來的畫面，那個保全人員看起來很年輕，大概只有20歲出頭。」

她感嘆，人都會害怕危險，但這些人在關鍵時刻沒有忘記自己的職責，「平常也許人人看起來一樣，但是危機時刻才知道他們是真英雄。並呼籲社會一定要厚待殉職者、酬謝嘉獎傷者，「我們的社會不能虧待英雄。」

貼文引發討論，「應該淡化行兇人姓名，厚待英雄名字」、「明知有危險卻奮勇向前的英雄！

」「世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人，RIP」、「向盡職盡責的保全致敬」、「謝謝英雄們，希望政府好好撫恤他們的家人。」