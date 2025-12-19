快訊／北車被攻擊57歲男「左肺左心穿刺傷」不治　台大出面說明

▲台北車站遭丟數顆煙霧彈，1名57歲男子疑似遭利器捅刺失去生命跡象搶救中。（圖／翻攝自Threads）

記者洪巧藍／台北報導

北市今（19）日晚間發生煙霧彈攻擊事件造成7傷2死，最初受傷被送往台大醫院救治的57歲傷者死亡。台大院方晚間出面說明，個案經緊急開胸手術確認在左肺損傷出血，左心出現5到6公分的穿刺傷，救治過程都處於OHCA（心肺功能停止）狀態。

台北車站19日下午5時30分左右發生煙霧彈攻擊事件，一名頭戴防毒面罩的男子因不明原因，陸續在北車投擲多枚煙霧彈，站內頓時充滿濃煙，現場還有疑似汽油彈的物品，後續還逃竄至捷運中山站，在中山商圈沿途丟擲煙霧彈，隨後衝進誠品南西內砍人，稍早他遭警方包圍後墜樓，失去生命跡象送醫搶救中。目前全案包含嫌犯在內共9人送醫。

台大醫院收治2名傷者，其中一名是57歲男子受有刀傷、當場失去生命跡象；院方晚間證實，該名傷者經過搶救，仍於晚間7點半過世。

台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉晚間受訪表示，個案到院時，肩部有約1至2公分的外觀可見傷口，傷口冒血且冒出空氣，初步判斷左肺受損，經緊急開胸手術確認左側上下肺葉皆有損傷出血，傷勢深入體內，從左後縱膈腔穿刺進入左心房，造成約5到6公分的穿刺傷。

吳毅暉指出，個案傷口型態判斷不像是爆炸碎片造成，較像是尖銳物穿刺所致，且整個救治過程中一直處於OHCA狀態，目前已通知家屬，家屬正趕往醫院途中。