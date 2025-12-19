剪下長髮也剪下距離　長億高中以行動上生命教育課

▲台中市立長億高中家長會與師長到場見證捐髮儀式，象徵共同投入生命教育。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

冬日陽光緩緩灑進校園，台中市立長億高中四樓國際視訊中心在12月16日中午迎來一場安靜卻深刻的儀式。22名學生與8位校外響應者剪下留存多年的長髮，將一束束髮絲交付出去，作為送給癌症病友最實際的支持。這場名為「長髮為君剪」的捐髮行動，沒有喧鬧，卻在細微動作中，讓生命教育具體地在校園發生。

「長髮為君剪」自2013年起每兩年舉辦一次，今年已邁入第七屆，累積參與人次超過200人，成為長億高中極具代表性的生命教育實踐。活動由輔導處統籌，學生從蓄髮、捐髮到面對外貌改變的過程中，實際經驗「付出」與「同理」的重量，而非僅停留在課堂概念。

今年的捐髮者中，有人從國中一路留髮到高中，只為等到能幫助他人的那一天；也有人因親友罹癌而受到觸動，選擇以行動傳遞支持。一名學生坦言，剪髮前難免緊張，但想到這束頭髮可能陪伴病友走過治療低潮，反而感覺自己被給予了更多力量。這些樸實心聲，讓現場多了溫柔卻堅定的情感流動。

依流程安排，參與者在合作髮廊完成洗髮與整理後，剪下至少20公分的髮束，再親手綁束、包裝。學生們的動作小心而專注，彷彿準備一份重要的禮物，不少人笑說剪得比原本預期更多，希望能幫助到更多人。所有髮束將統一捐贈至「中華民國癌症腫瘤患者扶助協會」，作為製作醫療假髮的重要素材。

延續多年傳統，學生也親筆寫下祝福卡片，字句簡短卻真誠。「希望你每天都能再多笑一次」、「願這束髮絲陪你度過辛苦的時候」，這些未必會被指名讀到的話語，卻讓捐髮不只是一項行為，而成為情感的傳遞。

活動當天，家長會成員到場見證，肯定學生的選擇，也象徵家校共同投入生命教育的力量。輔導處教師全程陪伴，引導學生在捐髮前後整理心情，讓善意不只被完成，也被好好安放。校長盧世傑表示，生命教育不該只存在於課本，而應透過行動，讓學生真實感受「給出」與「承擔」的意義。他認為，看似簡單的一次剪髮，卻可能在病友生命中帶來不同的希望。

在這些被剪下的髮絲背後，是一段段關於成長、理解與關懷的故事。長億高中也表示，未來將持續以行動深化生命教育，讓善意在校園中一屆屆流轉，於不被看見的地方，慢慢長成支撐他人的力量。

▲一束髮絲的重量，長億高中學生用溫柔支持癌友。（圖／記者游瓊華翻攝）