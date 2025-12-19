　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

剪下長髮也剪下距離　長億高中以行動上生命教育課

▲家長會與師長到場見證捐髮儀式，象徵共同投入生命教育。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市立長億高中家長會與師長到場見證捐髮儀式，象徵共同投入生命教育。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

冬日陽光緩緩灑進校園，台中市立長億高中四樓國際視訊中心在12月16日中午迎來一場安靜卻深刻的儀式。22名學生與8位校外響應者剪下留存多年的長髮，將一束束髮絲交付出去，作為送給癌症病友最實際的支持。這場名為「長髮為君剪」的捐髮行動，沒有喧鬧，卻在細微動作中，讓生命教育具體地在校園發生。

「長髮為君剪」自2013年起每兩年舉辦一次，今年已邁入第七屆，累積參與人次超過200人，成為長億高中極具代表性的生命教育實踐。活動由輔導處統籌，學生從蓄髮、捐髮到面對外貌改變的過程中，實際經驗「付出」與「同理」的重量，而非僅停留在課堂概念。

今年的捐髮者中，有人從國中一路留髮到高中，只為等到能幫助他人的那一天；也有人因親友罹癌而受到觸動，選擇以行動傳遞支持。一名學生坦言，剪髮前難免緊張，但想到這束頭髮可能陪伴病友走過治療低潮，反而感覺自己被給予了更多力量。這些樸實心聲，讓現場多了溫柔卻堅定的情感流動。

依流程安排，參與者在合作髮廊完成洗髮與整理後，剪下至少20公分的髮束，再親手綁束、包裝。學生們的動作小心而專注，彷彿準備一份重要的禮物，不少人笑說剪得比原本預期更多，希望能幫助到更多人。所有髮束將統一捐贈至「中華民國癌症腫瘤患者扶助協會」，作為製作醫療假髮的重要素材。

延續多年傳統，學生也親筆寫下祝福卡片，字句簡短卻真誠。「希望你每天都能再多笑一次」、「願這束髮絲陪你度過辛苦的時候」，這些未必會被指名讀到的話語，卻讓捐髮不只是一項行為，而成為情感的傳遞。

活動當天，家長會成員到場見證，肯定學生的選擇，也象徵家校共同投入生命教育的力量。輔導處教師全程陪伴，引導學生在捐髮前後整理心情，讓善意不只被完成，也被好好安放。校長盧世傑表示，生命教育不該只存在於課本，而應透過行動，讓學生真實感受「給出」與「承擔」的意義。他認為，看似簡單的一次剪髮，卻可能在病友生命中帶來不同的希望。

在這些被剪下的髮絲背後，是一段段關於成長、理解與關懷的故事。長億高中也表示，未來將持續以行動深化生命教育，讓善意在校園中一屆屆流轉，於不被看見的地方，慢慢長成支撐他人的力量。

▲家長會與師長到場見證捐髮儀式，象徵共同投入生命教育。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲一束髮絲的重量，長億高中學生用溫柔支持癌友。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
527 2 2026 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北車煙霧彈男「跑誠品南西砍人」！　3人躺地滿地血畫面曝
北車遭丟擲煙霧彈！男受傷命危　北檢火速進駐指揮偵辦
快訊／北捷中山站外隨機砍人！1男持長刀闖入誠品南西店
快訊／北車煙霧彈攻擊1人命危　台大醫院：仍在搶救中
快訊／北車遭丟擲多顆煙霧彈　57歲男阻攻擊被捅倒地命危畫面曝
快訊／北車嚴重攻擊事件！蔣萬安：從重從速依法究責
快訊／煙霧彈顏色型號曝！北車遭攻擊猛竄白煙
快訊／「家樂福」將走入歷史！品牌授權終止　明年中改名換招牌
快訊／鴻海正式收購納智捷！
快訊／北車煙霧彈攻擊！1男「無呼吸心跳」　犯嫌照片曝光
快訊／捷運過站不停！北車驚傳民眾丟煙霧彈　一民眾遭波及受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

紅衣長輩走進逢甲夜市　獨居老人化身聖誕老公公送祝福

陳亭妃公布行動紀錄片《妃常負責》　回顧丹娜絲颱風第一線救災

神默契夫妻檔　雲林警街頭一鏡到底攔詐300萬

剪下長髮也剪下距離　長億高中以行動上生命教育課

《青春任意門》責任印記　竹縣成年禮領航940名青年學子「大膽竹夢」

歲末校園風景！400台中學子「抬青蕉」祝福聲中迎接學測挑戰

馬年將至！梨山梅花與燈光映照高山新年步調

AI看表情、手術免氣切　台中榮總獲15項國家新創獎

新北水利局智慧防汛　奪2025雲端物聯網創新獎

推廣在地永續經驗！農村水保署發表溫暖繪本　推里山倡議第二輯

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

董仔淚憶「這群人」：我長大的地方　劉書宏突再度告白「最喜歡茵聲」

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

紅衣長輩走進逢甲夜市　獨居老人化身聖誕老公公送祝福

陳亭妃公布行動紀錄片《妃常負責》　回顧丹娜絲颱風第一線救災

神默契夫妻檔　雲林警街頭一鏡到底攔詐300萬

剪下長髮也剪下距離　長億高中以行動上生命教育課

《青春任意門》責任印記　竹縣成年禮領航940名青年學子「大膽竹夢」

歲末校園風景！400台中學子「抬青蕉」祝福聲中迎接學測挑戰

馬年將至！梨山梅花與燈光映照高山新年步調

AI看表情、手術免氣切　台中榮總獲15項國家新創獎

新北水利局智慧防汛　奪2025雲端物聯網創新獎

推廣在地永續經驗！農村水保署發表溫暖繪本　推里山倡議第二輯

快訊／北車煙霧彈男「跑誠品南西砍人」！　3人躺地滿地血畫面曝

北車M7出口遭丟擲煙霧彈！男受傷命危　北檢火速進駐指揮偵辦

紅衣長輩走進逢甲夜市　獨居老人化身聖誕老公公送祝福

陳亭妃公布行動紀錄片《妃常負責》　回顧丹娜絲颱風第一線救災

快訊／北捷中山站外隨機砍人！1男持長刀闖入誠品南西店

傳空服員夾帶「瘦瘦針」入境遭移送、開除　國籍航空：依法規辦理

神默契夫妻檔　雲林警街頭一鏡到底攔詐300萬

剪下長髮也剪下距離　長億高中以行動上生命教育課

快訊／北車煙霧彈攻擊1人傷　台大醫院：仍在搶救中

快訊／高國豪「停賽令」解除　最終罰款6萬元外加20小時公益服務

【招魂擲筊10次未果】23歲女清潔員遭酒駕撞亡　葬儀業者：冤死怨氣重

地方熱門新聞

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

南科深夜民眾路倒命懸一線保二警即刻CPR搶回一命

114年度汽(機)車燃料使用費　補繳至12/31截止

初選升溫！江啟臣合體盧秀燕看板搶先曝

急產來不及到醫院！南消後甲分隊現場接生母子均安送醫

桃園試推學校垃圾專用袋　青溪國小執行成效佳

宋逸民、林道遠送暖首登仁愛鄉

李多慧、籃籃合體主持！「台南好young」耶誕搖滾演唱會12/20登場

桃園「棒球天使計畫」訓練營　開訓　

桃園一區一女路成果發表　展現女性故事

堰塞湖災後復原　花蓮籲中央提高復業補助與風險去化

山路電量告急　暖警幫電動車自行車充電

中國海警闖金門禁限制水域！海巡近迫攔阻　強勢驅離4船

桃園醫院院慶亮點揭曉 　新型行動複合手術室亮相

更多熱門

相關新聞

金山學童暖心訪視獨居長者　劉昌松：打造共融關懷社區

金山學童暖心訪視獨居長者　劉昌松：打造共融關懷社區

新北市金山區公所為強化獨居長者照護，除結合衛生所、志願服務團體及民間社福資源外，近期更推動全新的關懷方式。今（11日）金美國小師生走入社區，親自探望本區獨居長者，以最真誠的互動傳遞社會的溫暖。

演出遭詐團盯上！歌仔戲公益場被冒名徵人疑詐個資

演出遭詐團盯上！歌仔戲公益場被冒名徵人疑詐個資

中華醫大生命教育音樂會癱瘓搖滾歌手李振全唱出「珍惜生命」

中華醫大生命教育音樂會癱瘓搖滾歌手李振全唱出「珍惜生命」

校園推暖心陪伴計畫　麻吉貓化身孩子的情緒小幫手

校園推暖心陪伴計畫　麻吉貓化身孩子的情緒小幫手

混障綜藝團基隆開演　謝國樑：讓城市更有溫度

混障綜藝團基隆開演　謝國樑：讓城市更有溫度

關鍵字：

捐髮癌症關懷生命教育台中長億高中

讀者迴響

熱門新聞

即／北車疑遭丟煙霧彈釀1傷　冒黑煙急疏散

快訊／北車M8「煙霧彈攻擊」！1男無呼吸心跳　犯嫌照片曝光

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

網路號召彈劾賴清德　連署「已超過170萬人」

即／混賣風波燒撐不住！歐客佬董座鞠躬道歉

丟下手機直接消失！陳妍希陳曉爆離婚原因

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

日高級三溫暖火災！　網紅夫妻受困包廂斃命

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

介紹正妹閨蜜跟老公學潛水　濕身滾床大戰10回合

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面