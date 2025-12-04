生命教育演出竟遭詐團盯上！　歌仔戲公益場被冒名徵人疑詐個資

▲《藝起集愛、浪愛無限》公益演出首度以動物保護×歌仔戲跨界合作，主辦單位澄清並無任何徵才，民眾切勿點擊不實連結。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

生命教育公益演出竟成詐騙新目標！由「台灣動物緊急救援小組」攜手昭錦歌仔戲坊及高雄市傳統戲曲推廣教育協會籌備近兩年的生命教育戲劇《藝起集愛、浪愛無限》，預計2026年1月4日在高雄大東藝術文化中心登場，然近期有詐騙集團假冒主辦單位名義，在社群平台發布「徵求活動工作人員」貼文，疑詐騙個資，台灣動物緊急救援小組籲小心受騙。

台灣動物緊急救援小組指出，詐騙集團「徵人」內容寫著「協助佈置撤場」、「工資1600元」，並引導點擊不實連結填寫個資，讓主辦單位4日緊急開記者會澄清，強調「沒有任何徵才資訊」，呼籲民眾務必提高警覺。

台灣動物緊急救援小組表示，近日陸續收到民眾通報，發現多個社群平台上都出現疑似冒用該組織與《藝起集愛、浪愛無限》名義的假徵才貼文，不僅活動名稱、場地、日期全都跟真的一樣，甚至以「輕鬆工讀、日薪1600元」吸引民眾點擊，實際上卻是詐騙連結，意圖蒐集大量個資。

執行長倪京台指出，這齣戲是全台首次以動物保護為核心、結合歌仔戲形式的生命教育演出，原本希望以藝術的力量喚起社會對動物的尊重，沒想到竟被詐團利用。他提醒，詐騙集團常利用「臨時高薪」與「公益活動包裝」取得信任，一旦填寫資料，後續可能遭身分冒用、推銷騷擾，甚至金融詐騙，呼籲民眾務必小心。

《藝起集愛、浪愛無限》由昭錦歌仔戲坊團長陳昭錦擔任編導，歷時近兩年企劃，以經典《周處除三害》為藍本，融入台灣動物緊急救援小組的真實案例。劇情講述勇者從「征伐」轉向「守護」的心境轉變，傳達「強者不在於打敗誰，而在於保護誰」的生命核心價值。戲碼融合歌仔戲的唱念作打、現代肢體劇場與親子互動段落，寓教於樂、老少皆宜。

倪京台表示，這次製作規模龐大，演員陣容由歌仔戲團隊與跨界表演者共42人組成，幕後更動員超過60人，從燈光、音響、服裝到舞台都以專業劇場水準打造。此外，特別邀請高雄市龍華國小與陽明國小共15名小學生參與演出，讓生命教育真正走進校園，讓孩子在舞台上理解「尊重生命」不只是口號。

這次公益演出將於2026年1月4日下午14時30分至16時在大東藝術文化中心登場，10月初開放的800個座位，目前僅剩不到100個席次。倪京台再次呼籲民眾勿點擊任何徵才連結，「本次活動完全沒有招募臨時人力」，若收到可疑訊息務必查證，避免落入詐騙陷阱。

台灣動物緊急救援小組創立30年來已救援超過萬隻傷病流浪貓狗，支援全台逾200個弱勢園區，並推動送養、節育與醫療支援任務。近年更致力生命教育，希望透過劇場呈現，把尊重生命、善待動物、共生共榮的理念深植下一代。「這不是一場普通的戲，而是一堂帶著勇氣與慈悲的生命課。」倪京台說，希望家長把握機會，帶孩子一起在劇場中體驗感動。