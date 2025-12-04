　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

生命教育演出竟遭詐團盯上！　歌仔戲公益場被冒名徵人疑詐個資

▲《藝起集愛、浪愛無限》公益演出首度以動物保護×歌仔戲跨界合作，主辦單位澄清並無任何徵才，民眾切勿點擊不實連結。（記者林東良翻攝，下同）

▲《藝起集愛、浪愛無限》公益演出首度以動物保護×歌仔戲跨界合作，主辦單位澄清並無任何徵才，民眾切勿點擊不實連結。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

生命教育公益演出竟成詐騙新目標！由「台灣動物緊急救援小組」攜手昭錦歌仔戲坊及高雄市傳統戲曲推廣教育協會籌備近兩年的生命教育戲劇《藝起集愛、浪愛無限》，預計2026年1月4日在高雄大東藝術文化中心登場，然近期有詐騙集團假冒主辦單位名義，在社群平台發布「徵求活動工作人員」貼文，疑詐騙個資，台灣動物緊急救援小組籲小心受騙。

▲《藝起集愛、浪愛無限》公益演出首度以動物保護×歌仔戲跨界合作，主辦單位澄清並無任何徵才，民眾切勿點擊不實連結。（記者林東良翻攝，下同）

台灣動物緊急救援小組指出，詐騙集團「徵人」內容寫著「協助佈置撤場」、「工資1600元」，並引導點擊不實連結填寫個資，讓主辦單位4日緊急開記者會澄清，強調「沒有任何徵才資訊」，呼籲民眾務必提高警覺。

台灣動物緊急救援小組表示，近日陸續收到民眾通報，發現多個社群平台上都出現疑似冒用該組織與《藝起集愛、浪愛無限》名義的假徵才貼文，不僅活動名稱、場地、日期全都跟真的一樣，甚至以「輕鬆工讀、日薪1600元」吸引民眾點擊，實際上卻是詐騙連結，意圖蒐集大量個資。

執行長倪京台指出，這齣戲是全台首次以動物保護為核心、結合歌仔戲形式的生命教育演出，原本希望以藝術的力量喚起社會對動物的尊重，沒想到竟被詐團利用。他提醒，詐騙集團常利用「臨時高薪」與「公益活動包裝」取得信任，一旦填寫資料，後續可能遭身分冒用、推銷騷擾，甚至金融詐騙，呼籲民眾務必小心。

▲《藝起集愛、浪愛無限》公益演出首度以動物保護×歌仔戲跨界合作，主辦單位澄清並無任何徵才，民眾切勿點擊不實連結。（記者林東良翻攝，下同）

《藝起集愛、浪愛無限》由昭錦歌仔戲坊團長陳昭錦擔任編導，歷時近兩年企劃，以經典《周處除三害》為藍本，融入台灣動物緊急救援小組的真實案例。劇情講述勇者從「征伐」轉向「守護」的心境轉變，傳達「強者不在於打敗誰，而在於保護誰」的生命核心價值。戲碼融合歌仔戲的唱念作打、現代肢體劇場與親子互動段落，寓教於樂、老少皆宜。

倪京台表示，這次製作規模龐大，演員陣容由歌仔戲團隊與跨界表演者共42人組成，幕後更動員超過60人，從燈光、音響、服裝到舞台都以專業劇場水準打造。此外，特別邀請高雄市龍華國小與陽明國小共15名小學生參與演出，讓生命教育真正走進校園，讓孩子在舞台上理解「尊重生命」不只是口號。

▲《藝起集愛、浪愛無限》公益演出首度以動物保護×歌仔戲跨界合作，主辦單位澄清並無任何徵才，民眾切勿點擊不實連結。（記者林東良翻攝，下同）

這次公益演出將於2026年1月4日下午14時30分至16時在大東藝術文化中心登場，10月初開放的800個座位，目前僅剩不到100個席次。倪京台再次呼籲民眾勿點擊任何徵才連結，「本次活動完全沒有招募臨時人力」，若收到可疑訊息務必查證，避免落入詐騙陷阱。

台灣動物緊急救援小組創立30年來已救援超過萬隻傷病流浪貓狗，支援全台逾200個弱勢園區，並推動送養、節育與醫療支援任務。近年更致力生命教育，希望透過劇場呈現，把尊重生命、善待動物、共生共榮的理念深植下一代。「這不是一場普通的戲，而是一堂帶著勇氣與慈悲的生命課。」倪京台說，希望家長把握機會，帶孩子一起在劇場中體驗感動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
槍手闖游泳學校要殺小兄妹！市民全不知　台中警扯：有發新聞稿
私會明日花綺羅細節曝！　韓偶像遭討天價賠償：毀了我的人生
2026年不用再補班！　3天以上連假「有9個」一次看
快訊／中職2026賽程出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

捲88會館案！警政署高官又涉恐嚇　嗆餐廳闆娘「我刑事的」遭起訴

阿北投資翡翠險被騙29萬養老金　車手太緊張露餡！民眾報案逮人

台中休旅車起火1男死亡...遺體嚴重碳化　家屬趕赴現場認屍

5歲兒玩菜刀遭掌摑撞門！4寶爸辯「保護孩子安全」　法官不買單

生命教育演出竟遭詐團盯上！　歌仔戲公益場被冒名徵人疑詐個資

機車改「亮燈反光片」挨罰900　女提告求撤銷遭打臉

吃麻油雞配高粱無照上路！新北女撞死單親媽肇逃辯：以為不嚴重

詭異車禍！男駕駛時速破百撞斷電桿　下車急跑200m頸部噴血命危

嬤載孫校門口違規遭撞飛！小一女童滾4圈　校方：加強交安宣導

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

捲88會館案！警政署高官又涉恐嚇　嗆餐廳闆娘「我刑事的」遭起訴

阿北投資翡翠險被騙29萬養老金　車手太緊張露餡！民眾報案逮人

台中休旅車起火1男死亡...遺體嚴重碳化　家屬趕赴現場認屍

5歲兒玩菜刀遭掌摑撞門！4寶爸辯「保護孩子安全」　法官不買單

生命教育演出竟遭詐團盯上！　歌仔戲公益場被冒名徵人疑詐個資

機車改「亮燈反光片」挨罰900　女提告求撤銷遭打臉

吃麻油雞配高粱無照上路！新北女撞死單親媽肇逃辯：以為不嚴重

詭異車禍！男駕駛時速破百撞斷電桿　下車急跑200m頸部噴血命危

嬤載孫校門口違規遭撞飛！小一女童滾4圈　校方：加強交安宣導

「台智光」案北市遭求償近5千萬　蔣萬安：一定會提上訴

年輕人愛上「1手機配件」10年前超夯！一票笑：流行果然會循環

黏人球蟒「不甘寂寞」鑽媽媽被窩！　慢速移動上床要一起睡

青年買房壓力大？預算2千萬內成主流　政策成關鍵助力之一

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》　陸：能準確完整重申所述內容？

買老屋遇售後回租「無法瑕疵擔保」！苦主曝1狀況：沒有辦法了

學生超多拿！「長輩掀蓋手機殼」爆流行　大票人超愛：手機摔不壞

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

捲88會館案！警政署高官又涉恐嚇　嗆餐廳闆娘「我刑事的」遭起訴

低成本獵殺1600公里外目標！　中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

社會熱門新聞

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

全美幼兒園教國台語　貴婦索賠百萬

10台男當詐團被抓到大陸服刑　小三通送回...8人遭通緝

快訊／北投區「明星國中」女學生墜樓　送醫搶救

快訊／國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

高國豪哥哥「網愛片」瘋傳　全裸視訊一直要看下面

即／16天2女學生墜樓亡　高二生失聯陳屍校園

快訊／國1凌晨重大車禍1死9傷　最新畫面曝光

更多熱門

相關新聞

員工害客人喝清潔水！春水堂公益門市閉店2天

員工害客人喝清潔水！春水堂公益門市閉店2天

以珍珠奶茶聞名的知名連鎖茶飲店驚傳嚴重食安問題！春水堂台中公益店員工誤裝有稀釋清潔液的保溫瓶，當成回沖熱茶的容器，幫消費者回沖，結果有3個顧客喝完疑似出現不適症狀，店家也趕緊陪同消費者前往就醫，公益門市已於今(1日)暫停營業2天，進行內部加強訓練。

快訊／酷澎「3370萬筆個資」外洩

快訊／酷澎「3370萬筆個資」外洩

北市警第64屆獎學金暖心頒發！

北市警第64屆獎學金暖心頒發！

林智勝：王勝偉是金手套、我是金鐘獎

林智勝：王勝偉是金手套、我是金鐘獎

詐團連「 English」都拼錯 員警戳破謊言

詐團連「 English」都拼錯 員警戳破謊言

關鍵字：

生命教育詐團歌仔戲公益個資

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面