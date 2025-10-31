校園推暖心陪伴計畫　麻吉貓化身孩子的情緒小幫手

▲麻吉貓化身心理健康推廣大使，傳遞正向能量與溫柔力量。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

為推廣校園心理健康，台中市政府教育局今（31）日攜手知名IP「麻吉貓」跨界合作，以其可愛溫暖的形象為孩子注入支持能量，宣導情緒照顧與心理健康的重要性。教育局於市府惠中樓舉辦啟動記者會，現場佈置打卡拍照區與主題標語牆，吸引民眾駐足合影，氣氛溫馨又療癒。

活動主題口號為「情緒不怪，你很可愛，我們是好麻吉」，以輕鬆可愛的語氣傳遞接納與理解的正向訊息，鼓勵學生勇於表達情緒、學會尋求幫助。教育局並表示，將陸續致贈「麻吉貓暖心娃娃」與心理健康宣導海報予各校輔導室，讓學生在情緒低落時，能夠透過麻吉貓的陪伴與輔導教師的關懷，重新找回笑容與勇氣，打造有溫度的校園環境。

教育局長蔣偉民指出，現代學生面臨課業、人際與自我期望等多重壓力，學校除了傳授知識，也應是孩子情緒的避風港。這次以麻吉貓作為心理健康推廣夥伴，讓宣導更貼近學生日常生活，也能以親切形象化解心理議題的陌生感與距離感。

除心理健康推廣外，教育局也同步深化生命教育。今年首度舉辦「114年度生命教育創意短影音徵選活動」，邀請全市高中職學生以創意影像傳達對生命的理解與尊重。蔣局長表示，希望學生能從鏡頭中發掘自我價值，展現正向能量，學習用勇氣與希望面對人生挑戰。

教育局強調，心理健康與生命教育是教育核心的一環。透過這次與「麻吉貓」的跨界合作，期盼能提升家長、師生與市民對心理健康的關注，讓台中的每一所學校都能成為支持、友善、正向的學習園地。「當孩子知道情緒被理解、被接納，就能更自在地成長。」蔣局長說。