社會 社會焦點 保障人權

嘉義女騎士闖平交道！撞斷遮斷桿刮傷「栩悅號」　險沒命又傷荷包

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

阿里山林鐵軌道今(24日)上午10時05分發生意外，機車女騎士疑似恍神，未注意平交道遮斷桿已降下，直接撞上桿子後連人帶車摔到一旁水溝，正好經過的「栩悅號」列車車身慘遭遮斷桿刮傷，所幸雙方未直接碰撞，女子則是輕傷、自行就醫無大礙，令造成列車延誤，5班次受到影響。

▲▼ 女騎士撞上阿里山林鐵平交道的遮斷桿，摔車受傷。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲女騎士撞上阿里山林鐵平交道的遮斷桿，摔車受傷。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

初步了解，60歲何姓女子騎車前往竹崎市區，行經32號平交道（竹崎灣橋）時疑似一時恍神，未注意平交道遮斷桿已經降下且沒聽到警鈴聲，回過神時已煞車不及，直接撞上平交道遮斷桿，當場摔車下滑至水溝旁，經過的「栩悅號」火車，慘遭折斷的遮斷桿刮傷守車大燈、車廂側面，所幸未與機車發生直接碰撞。而何女下巴受傷，自行就醫。

▲▼ 女騎士撞上阿里山林鐵平交道的遮斷桿，摔車受傷。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

林鐵及文資處指出，本次事故造成栩悅號延誤31分鐘，影響乘客58人；5次開往阿里山列車延誤24分鐘，影響乘客74人，也已報警處理，並將請警方依公共危險罪辦理及求償相關損失，依據道路交通管理處罰條例第54條規定，闖越平交道可處新臺幣1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。籲請用路人遵守交通規則，以維行車及自身安全。

▲▼ 女騎士撞上阿里山林鐵平交道的遮斷桿，摔車受傷。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

竹崎分局長吳誌權也呼籲，民眾外出時注意行車安全，行經鐵路平交道時更要降低速度，務必「停、看、聽」，切勿於平交道遮斷桿降下時強行闖越平交道，才不會因一時疏忽而賠上性命，以保障自身及列車乘客們的安全。

▲▼ 女騎士撞上阿里山林鐵平交道的遮斷桿，摔車受傷。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 女騎士撞上阿里山林鐵平交道的遮斷桿，摔車受傷。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 女騎士撞上阿里山林鐵平交道的遮斷桿，摔車受傷。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

10/23 全台詐欺最新數據

溪州天圓宮傳竊案竊！壯賊關公面前摸走3金牌

追28頭豬隻流向！農業部次長：不是問題豬

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！

嘉義中埔台18線死亡車禍！70歲女騎士遭撞亡

關鍵字：

嘉義阿里山林鐵遮斷桿機車摔車栩悅號小火車影音

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

