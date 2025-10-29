感受雲海魅力！阿里山「楓度翩翩」主題列車啟程

▲二萬平雲海 。（圖／阿里山林鐵及文資處 蔡文淇提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)，在舒適宜人的秋季推出「楓度翩翩」主題列車遊程，全程行駛國寶級蒸汽火車31號附掛全臺灣檜木所打造的檜木車廂，前往林鐵特色車站及賞楓秘境，感受百年林鐵穿梭林間聆聽森音、體驗山林的寧靜美好及高山鐵道魅力。



「楓度翩翩」蒸汽主題列車行駛於阿里山國家森林遊樂區及二萬平區域，限定5梯次，行駛12月2日、9日、16日、23日、30日，費用3,100元/人，每梯次皆限額100人，含林鐵車資、餐點、導覽費及紀念品。



▲蒸汽火車與祝山車站。（圖／黃源明提供）

秋冬天氣乾爽穩定，是觀賞雲海的最佳季節，「楓度翩翩」主題列車特別邀請「漫步在雲端的阿里山」生態攝影達人黃源明領路，前往阿里山賞楓秘境，在鏡頭下捕抓最美瞬間。同時，前往最高海拔祝山車站及對高岳車站進行動態展演，此次林鐵及文資處更安排二萬平車站進行三角線演示，遊客有機會欣賞雲海及蒸汽火車同框美景，有興趣的民眾千萬不要錯過。

▲小笠原平台楓景(圖／林鐵及文資處 吳明翰拍攝)

為讓參加遊程的旅客觀賞美景的同時也能品嚐在地特色美食，林鐵及文資處精心準備鄒族部落手作麵包餐盒，讓旅客返程時享用。鄒族結合傳統與創新的手法，加入在地產南瓜是麵糰略顯黃色的小秘密，加上曬乾的刺蔥葉，淡淡迷人的奶香、檸檬香，依季節變換口味的餐盒，不僅美味更吃的到鄒族的用心及溫度。



「楓度翩翩」主題列車一律採網路預約購票(各車站窗口現場不發售本遊程)，乘車日(含)前15天上午10時開放訂票。遊程及訂取票細節詳林鐵及文資處官網 (https://afrch.forest.gov.tw/AllNews)、 FB粉絲團(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan)或洽(05)2779843#359蔡小姐。