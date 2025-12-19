農會超市賣台式抹茶！下方3字「香菜粉」兩派都傻了　心得曝

▲台式抹茶粉其實是香菜粉。（圖／記者李佳蓉攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

農會超市常推出當地食材製成的特色產品，有網友逛農會超市時，看到一款標示為「台式抹茶」的粉末產品，外觀與名稱都讓人誤以為是抹茶粉，但仔細一看，下面寫的卻是「香菜粉」。話題在Threads掀起熱論，香菜派與反香菜派都看傻。

該名網友貼出香菜粉的照片，「在農會超市看到這個令人髮指的東西！什麼台式抹茶，他就是香菜粉啊啊啊啊！！！」會這麼說，是因為瓶身的貼標上最明顯的是「台式抹茶」4個字，但再仔細看，下面卻寫著「北斗特產伴手禮 香菜粉」。

貼文引發熱議，就有人直呼，「香菜粉假扮抹茶，這好值得提告喔」、「誰拿這個泡給我，說是台式抹茶，我貸款都要告他！」「什麼台式抹茶？請正名香菜粉！」也有香菜控搖頭，「這個真的沒有香菜味，香菜人買過一次，表示憤怒。」

香菜粉心得曝 店家推：客人以為是抹茶

但也有人試過後推薦，「我們香菜舒芙蕾鬆餅醬的基底就是用此款粉！客人吃不知道這個醬是香菜醬，也以為是抹茶醬。香菜味不會很濃，不會很搶，跟鮮奶油滿搭的，真的就是個草味，整體搭配下來挺好吃的。」「這個很棒喔，我買過，泡起來很妙的像抹茶的香氣。不過我買的北斗香菜粉是不同的罐裝。」

有網友則分享自己的喝法，「一次只能放半茶匙！頭三個月味道不錯，可比擬玄米／綠茶的味道！很愛調豆漿或溫牛奶喝，會以為是抹茶，分數我給85分」、「是台式抹茶無誤，北斗人會直接泡來喝。」