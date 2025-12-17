學生妹文具店找「吧唧保護袋」　店員當機了！答案曝全吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名女網友表示，日前到書局買文具時，結帳排隊卻意外遇到一段讓她想不透的對話。當時後方一名年輕女生向店員詢問商品，口中不斷提到「吧唧保護袋」，不只她聽得一頭霧水，連店員也露出困惑表情。儘管對方反覆說明是「塑膠的那種」，仍無法讓人理解，最後店員只能回應沒有販售，貼文引發討論。

該名女網友在Threads發文指出，當下聽到那名貌似國中生的女生詢問「不好意思，你們有賣吧唧保護袋嗎？」她和店員幾乎同時轉頭，卻完全聽不懂品項是什麼。女生見狀又再問一次，甚至補充「塑膠的那種」，但原PO心中仍忍不住吶喊，「這不是材質問題，是吧唧到底是什麼啦！」即便對方刻意放慢語調，一字一字重複，依舊無法成功溝通，最後只好失望離開，留下原PO滿臉問號。

貼文一出，許多人也一頭霧水，「我還以為是在講夾鏈袋」、「天～我也看不懂。」就有網友熱心解釋，「吧唧」其實是徽章的音譯用法（Badge），常見於中國或動漫周邊圈，也有人認為源自日文「バッジ（bajji）」。

看到解釋後，一票網友恍然，「胸章就胸章在那邊巴什麼」、「我以為是裡面有氣泡紙的那種信封」、「徽章就徽章，台灣有自己的叫法，吧唧到底是什麼鬼==？」也有人認為重點不是來源，「為什麼不直接給店員看照片？估狗不難吧」、「這是敘述不懂得變通的問題，應該要說要拿來當什麼用途，或是拿手機讓人看長啥樣子。」